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High: lugar de encuentro y referencia del movimiento gay

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High: garai zailetan ere homosexualen babesgune eta harremantzeko toki segurua
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: High: garai zailetan ere homosexualen babesgune eta harremantzeko toki segurua
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EITB

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Fue el primer club gay con cuarto oscuro del Estado español, y estuvo abierto cerca de 50 años. Mientras la película coge forma, ya han realizado un cortometraje, seleccionado en Kimuak entre los mejores cortos de Euskadi. 

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Tristeza entre impotencia en la comunidad venezolana de Euskal Herria, tras el terremoto En varios puntos del territorio se han abierto puntos de recogida para enviar ayuda a Venezuela Ropa, alimentos, medicinas... toda ayuda es bien recibida por los miles de afectados Especialmente, el material médico es de gran ayuda en estos momentos, ya que la catástrofe es muy reciente
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