High: lugar de encuentro y referencia del movimiento gay
Fue el primer club gay con cuarto oscuro del Estado español, y estuvo abierto cerca de 50 años. Mientras la película coge forma, ya han realizado un cortometraje, seleccionado en Kimuak entre los mejores cortos de Euskadi.
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El accidente, ocurrido en la calle Navarrería, deja dos personas hospitalizadas en estado muy grave y otras dos con heridas leves mientras se investigan las causas del fallo en el sistema de frenado.
El colectivo LGTBIQ+ se hace con las calles para reivindicar sus derechos y celebrar con orgullo
Miles de personas han participado este domingo en multitudinarias movilizaciones en Vitoria-Gasteiz, San Sebastián y Pamplona, con motivo del 28J, para reivindicar los derechos del colectivo LGTBIQ+, exigir una igualdad real, denunciar el aumento de los discursos de odio y alertar frente a los retrocesos que amenazan los avances logrados en materia de diversidad.
Tristeza e impotencia entre la comunidad venezolana de Euskal Herria
La comunidad venezolana de Euskal Herria se encuentra sumida en el dolor, tras los terremotos que han asolado al país latinoamericano. En diferentes puntos del territorio, se han abierto puntos de recogida para enviar ayuda humanitaria a Venezuela. Mientras tanto, los venezolanos siguen con un profundo dolor, y con una gran sensación de impotencia por la distancia que les separa de su tierra.
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