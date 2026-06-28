High: garai zailetan ere homosexualen babesgune eta harremantzeko toki segurua
Espainiako Estatuan sexu harremanak izateko gela iluna zuen lehen lokala izan zen, eta 50 urte inguru egon zen irekita. Filmak forma hartzen duen bitartean, film labur bat egin dute, Kimuak-en Euskadiko film labur onenen artean aukeratua.
Zure interesekoa izan daiteke
Pertsona bat hil da eta lau zauritu dira Iruñean, zabor-kamioi batek harrapatuta
Gidariak ibilgailuaren kontrola galdu du Navarreria kalean, eta harrapaketa masiboa gertatu da. Zaurituak ospitalera eraman dituzte: bi oso larri zeuden, eta beste biek zauri arinak zituzten.
Sexu askatasuna eta harrotasuna aldarrikatuz ospatu du LGTBIQ+ mugimenduak ekainaren 28a
Milaka pertsonak parte hartu dute igande goizean Gasteizen, Donostian eta Iruñean LGTBIQ+ kolektiboaren eskubideak aldarrikatzeko egin diren manifestazioetan. Benetako berdintasuna eskatu, gorroto diskurtsoen gorakada salatu, eta aniztasunaren arloan lortutako aurrerapenek mehatxatzen dituzten atzerapausoez ohartarazi dute.
Tristura eta ezintasuna nagusi, Euskal Herriko venezuelar komunitatean
Euskal Herriko venezuelarren komunitatea triste dago Venezuelan izan diren lurrikarek eragindako hodamendiaren aurrean. Hainbat bilketa gune ireki dituzte laguntza bildu eta hara bidaltzeko. Bien bitartean, venezuelarrek pena handiz segitzen dute hango berriak jasotzen, ezintasun sentsazioarekin, euren lurraldetik urrun.
Ezkabarteko sutea egonkortu dute, baina puntu batzuk gori-gori daude oraindik
Dagoeneko ez dago fronte aktiborik, baina egun batzuk gehiago emango dituzte lanean, oraindik gori dauden puntuak erabat itzaltzeko.
Ezkabarteko sutea itzaltzeko lanean jarraitzen dute, euriak zertxobait lagunduta
Hirugarren gauez jarraian, lurreko brigadako ehun kide lanean aritu dira. Zeregin nagusia sutearen perimetroa zaintzea eta garrak berriro ez zabaltzea izan da. Haizea eta iristeko zailak diren guneetako fokuak asko zailtzen ari dira sutea kontrolatzeko lanak, Nafarroako Gobernuko larrialdi zerbitzuen arabera.
Hiru gazte ikertzen ari dira Gasteizen, gizon bat Espainiako selekzioko kamiseta eranztera behartu nahi zutelako
Inputatuek larunbat goizaldean eraso zioten biktimari, Aranbizkarra auzoko jai-esparruan.
Bizkaiko Arena, Gorrondatxe, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil eta Muriola hondartzetan marmokak daudela ohartarazi dute
Arriatera-Atxabiribil eta Muriola hondartzetan debekatuta dago bainatzea; gainerakoetan, berriz, bandera horia dago. Ura batez beste 21 graduan dago.
Ekintzaz betetako "Peñen Eguna", Iruñean
Iruñeko peñek euren eguna ospatu dute gaur, jardueraz beteriko kartelarekin: kalderete lehiaketa, pankarten aurkezpena... Emozioz beteriko eguna izan da iruindarrentzat.
Gizon bat atxilotu dute Legution, bikotekideari bortizki eraso egiteagatik
Biktima ospitalera eraman behar izan dute, lesioak artatzeko.