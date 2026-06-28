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High: garai zailetan ere homosexualen babesgune eta harremantzeko toki segurua

Iragarkia
High: garai zailetan ere homosexualen babesgune eta harremantzeko toki segurua
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Estatuan sexu harremanak izateko gela iluna zuen lehen lokala izan zen, eta 50 urte inguru egon zen irekita. Filmak forma hartzen duen bitartean, film labur bat egin dute, Kimuak-en Euskadiko film labur onenen artean aukeratua. 

LGTBI Bilbo Bizkaia Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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