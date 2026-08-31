Será noticia: un mes de crisis migratoria en Ceuta, en marcha la nueva temporada de las radios de EITB y conmemoración del 31 de agosto en Donostia
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 31 de agosto de 2026:
- Un mes de crisis migratoria en Ceuta: Cuando se cumple un mes de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, miles de ellos permanecen en la ciudad, lo que ha generado malestar entre muchos vecinos. Las manifestaciones se suceden en un ambiente salpicado de momentos de tensión.
- Nueva temporada de las radios de EITB: Este lunes arranca la nueva temporada radiofónica en Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Radio Vitoria, Gaztea y EITB Musika, una temporada en la que las radios de EITB volverán a poner los contenidos y el servicio público en el centro. Entre las novedades destacan Mikel Rotaetxe al frente de 'Baipasa' en Euskadi Irrati y María Ruiz en el segundo tramo del 'Boulevard' de Radio Euskadi. Además, Gaztea estrena 'Panorama', un nuevo espacio conducido por Ibon Fernandez.
- 31 de agosto en San Sebastián: Este lunes se cumplen 213 años del incendio y destrucción de la ciudad en un trágico episodio de las Guerras Napoleónicas, en 1813. En conmemoración de este suceso, San Sebastián celebrará una ofrenda floral y un desfile, así como el tradicional paseo ceremonial a la luz de las velas. Durante la semana, además, se organizarán una exposición y tres conferencias.
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