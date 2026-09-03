Herido grave un hombre en un tiroteo en Barakaldo
El presunto autor de los disparos, que se ha dado a la fuga, ha sido detenido posteriormente por la Ertzaintza en la localidad alavesa de Amurrio.
Un hombre de 48 años ha resultado herido de gravedad en un tiroteo en la localidad vizcaína de Barakaldo.
El suceso ha ocurrido sobre las 20:30 horas de esta tarde en las inmediaciones del campo de fútbol de Lasesarre, cuando un hombre ha disparado desde su vehículo varias veces con una escopeta.
En un primer momento, la víctima ha sido atendida por los servicios sanitarios de Osakidetza en el lugar y posteriormente ha sido trasladada al Hospital de Cruces con varias heridas en el abdomen.
Según el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el autor de los disparos ha huido en un Volkswagen Touareg negro y ha sido detenido más tarde en Amurrio.
La Ertzaintza ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido.
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