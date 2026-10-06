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Denuncian el intento de desahucio de una inquilina de una vivienda de Alokabide en Bilbao

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Alokabidek Bilbon duen etxebizitza bateko maizterra etxetik botatzen saiatu dela salatu dute

EITB

Última actualización

Varias decenas de personas se han concentrado ante el portal para tratar de frenar el lanzamiento. El sindicato de vivienda AZET denuncia que la inquilina es una mujer que vive desde hace diez años en un piso de alquiler de Alokabide. El lanzamiento se ejecuta por impago del alquiler y afecta, según el sindicato, a una mujer que vive sola, con bajos recursos y a la que no se ha ofrecido ninguna alternativa habitacional.

Vivienda Bilbao Gobierno Vasco Sociedad

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