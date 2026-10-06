Etxegabetzeak
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Alokabideren etxebizitza bateko bizilagunak etxegabetu nahi dituztela salatu dute Bilboko Atxuri auzoan

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

AZET Bilboko etxebizitza sindikatuak salatu duenaren arabera, bertan 10 urte bizitzen daramatzan baliabide gutxiko emakume bat etxegabetu nahi dute. Sindikatuaren arabera, Alokabideri ordaindu ezin diolako kaleratu nahi dute, eta ez diote bizitoki-aukerarik eskaini.

Etxebizitza Bilbo Eusko Jaurlaritza Gizartea

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