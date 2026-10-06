La campaña dedicada al cáncer ginecológico y de mama de EITB Maratoia pone el foco en la investigación y tendrá como banda sonora "Elektrizitatea" de Zea Mays
EITB ha presentado este martes la campaña de EITB Maratoia 2026 dedicada al cáncer ginecológico y de mama y que tendrá como banda sonora la canción "Elektrizitatea" de Zea Mays. Con el lema Conéctate a la corriente de la investigación, la iniciativa quiere movilizar a la sociedad vasca en favor de la investigación sanitaria y contribuir a impulsar nuevos avances en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades. El símbolo principal de la 27º edición de EITB Maratoia será una gran ola colectiva, una invitación a formar parte de un movimiento colectivo que impulsa la investigación.
Isabel Octavio, directora de ETB, e Iñaki Gutierrez Ibarluzea, director de Investigación, Innovación y Evaluación Sanitarias del Gobierno Vasco, han participado en la presentación de la campaña, junto a representantes de asociaciones de cáncer ginecológico y de mama.
La supervivencia de los cánceres ginecológicos y de mama ha mejorado de forma significativa durante las últimas décadas, gracias a los programas de cribado y al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. Hoy, Euskadi es un referente estatal y europeo en este ámbito, y la supervivencia relativa en el cáncer de mama a cinco años alcanza el 88 %.
Sin embargo, todavía queda camino por recorrer. Por ello, la campaña de este año sitúa la investigación en el centro, destacándola como la energía que impulsa el progreso y la innovación. Cada descubrimiento abre nuevas vías de conocimiento, genera oportunidades y contribuye a mejorar la calidad de vida de quienes conviven con la enfermedad.
El lema Conéctate a la corriente de la investigación nace precisamente de esa idea: invitar a la ciudadanía a formar parte de una corriente colectiva capaz de conectar talento, ciencia, solidaridad y compromiso social en torno a una causa común. Todo ello, gracias también a la implicación de asociaciones, profesionales sanitarios, investigadores e investigadoras e instituciones.
"Elektrizitatea", de Zea Mays, banda sonora de la campaña
Para acompañar el mensaje de esta edición, EITB ha elegido "Elektrizitatea", de Zea Mays, una de las canciones más emblemáticas de la música vasca reciente. La canción habla de la capacidad de transformar el dolor en energía y representa a la perfección el espíritu de la campaña: convertir la preocupación en compromiso y la solidaridad en acción colectiva.
La versión elegida para la campaña coincide con el 25º aniversario de la canción y ha sido reinterpretada por voces femeninas, reforzando valores como la unión, la sororidad y la comunidad. Participan en este proyecto Africa Bibang, Ylenia Baglietto, Sua Enparantza, Izaro Lizarraga, Ariane Vegas y el coro Easo.
Una ola colectiva para impulsar la investigación
La campaña contará, además, con un gesto simbólico que facilitará la participación ciudadana. A través de un sencillo movimiento de brazos, las personas participantes crearán una gran ola colectiva que representará la corriente de energía, solidaridad y colaboración que se genera cuando toda una sociedad se conecta a una misma causa.
Principales hitos de EITB Maratoia 2026
Con la presentación del spot, protagonizado por personas vinculadas directamente a la causa, arranca la campaña. A finales de octubre se estrenará el videoclip y el 17 de diciembre se celebrará el gran día de EITB Maratoia, que incluirá acciones simultáneas en las cuatro capitales vascas.
A lo largo de sus 26 ediciones, EITB Maratoia ha recaudado 11 millones de euros y ha contribuido a financiar 148 proyectos de investigación en Euskadi relacionados con diferentes enfermedades. Con esta nueva edición, EITB renueva su compromiso con la investigación sanitaria y hace un llamamiento a toda la ciudadanía para seguir impulsando juntos los avances que marcarán el futuro. El número de bizum es: 33478.