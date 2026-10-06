La campaña dedicada al cáncer ginecológico y de mama de EITB Maratoia pone el foco en la investigación y tendrá como banda sonora "Elektrizitatea" de Zea Mays

EITB ha presentado este martes la campaña de EITB Maratoia 2026 dedicada al cáncer ginecológico y de mama y que tendrá como banda sonora la canción "Elektrizitatea" de Zea Mays. Con el lema Conéctate a la corriente de la investigación, la iniciativa quiere movilizar a la sociedad vasca en favor de la investigación sanitaria y contribuir a impulsar nuevos avances en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades. El símbolo principal de la 27º edición de EITB Maratoia será una gran ola colectiva, una invitación a formar parte de un movimiento colectivo que impulsa la investigación.

Isabel Octavio, directora de ETB, e Iñaki Gutierrez Ibarluzea, director de Investigación, Innovación y Evaluación Sanitarias del Gobierno Vasco, han participado en la presentación de la campaña, junto a representantes de asociaciones de cáncer ginecológico y de mama.

La supervivencia de los cánceres ginecológicos y de mama ha mejorado de forma significativa durante las últimas décadas, gracias a los programas de cribado y al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. Hoy, Euskadi es un referente estatal y europeo en este ámbito, y la supervivencia relativa en el cáncer de mama a cinco años alcanza el 88 %.

Sin embargo, todavía queda camino por recorrer. Por ello, la campaña de este año sitúa la investigación en el centro, destacándola como la energía que impulsa el progreso y la innovación. Cada descubrimiento abre nuevas vías de conocimiento, genera oportunidades y contribuye a mejorar la calidad de vida de quienes conviven con la enfermedad.

El lema Conéctate a la corriente de la investigación nace precisamente de esa idea: invitar a la ciudadanía a formar parte de una corriente colectiva capaz de conectar talento, ciencia, solidaridad y compromiso social en torno a una causa común. Todo ello, gracias también a la implicación de asociaciones, profesionales sanitarios, investigadores e investigadoras e instituciones.