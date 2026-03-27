Cáncer ginecológico y de mama será la causa del EITB Maratoia de este año
Cáncer ginecológico y de mama es la causa elegida este año para EITB Maratoia que se ha dado a conocer este viernes, 27 de marzo, en Bilbao. Aunque EITB Maratoia estará en pleno apogeo en otoño, EITB ya está trabajando junto a BIOEF, la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias, y las asociaciones de afectadas y familiares de cáncer de mama y ginecológico vascas para elaborar la gran campaña solidaria que tendrá una vez más como ejes la sensibilización y la recaudación de fondos que se destinará a la investigación.
En la presentación de la causa han participado Isabel Octavio, directora de ETB; Iñaki Gutiérrez Ibarluzea, director de Investigación, Innovación y Evaluación Sanitarias del Gobierno Vasco, y Javier Muñoz, investigador de Biobizkaia, que ha llevado a cabo la investigación sobre los nuevos tratamientos del cáncer de mama gracias a la recaudación de fondos de EITB Maratoia. Asimismo, han estado presentes representantes de 12 asociaciones de afectadas: ACAMBI (Asociación de cáncer de mama y ginecológico de Bizkaia); ASAMMA (Asociación de cáncer de mama y/o ginecológico de Álava); Katxalin (Asociación de mujeres afectadas de cáncer de mama y ginecológico de Gipuzkoa); Sarai (Asociación Navarra de Cáncer de Mama); Asociación Contra el Cáncer en Bizkaia; Asociación contra el Cáncer en Gipuzkoa; ASGICER (asociación Gipuzkoa contra el cáncer); Asociación Contra el Cáncer en Álava; Maite ta Bizi (Asociación de pacientes con cáncer metastásico en Euskadi); Izan Inurri (Asociación dedicada al acompañamiento, formación y divulgación del cáncer desde una perspectiva feminista y transformadora; Asaco (Asociación de afectadas por cáncer de ovario y ginecológico) y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes.
La directora de ETB, Isabel Octavio, ha señalado que "la causa de este año sobre todo tiene cara de mujer por el impacto y la incidencia que tiene en las mujeres, aunque eso no signifique que no se vaya a hablar de la afección que tiene en los hombres".
Isabel Octavio ha agradecido el apoyo de las asociaciones por participar en EITB Maratoia y también a la hora de orientar la campaña: "Una campaña que queremos que sea cercana, emotiva, con diversidad de experiencias, qué de voz a las personas afectadas, sea rigurosa y como tratamos de hacer siempre, tenga tono positivo", explica.
Además de estos compañeros de viaje, ha explicado que una vez más se quiere conseguir la implicación de toda la sociedad: "Trabajaremos nuestra propia iniciativa de comunicación, una iniciativa que girará como de costumbre en torno a una canción vasca". Pero ha añadido que EITB dará apoyo a las iniciativas más importantes que organicen las asociaciones.
El director de Investigación, Innovación y Evaluación Sanitarias del Gobierno Vasco, Iñaki Gutiérrez Ibarluzea, ha señalado en su intervención que "la investigación en cáncer que se desarrolla en Euskadi está contribuyendo a que cada vez más personas vivan más y mejor tras un diagnóstico oncológico". En este sentido, ha comentado que a través de los institutos de investigación del Departamento de Salud (Bioaraba, Biobizkaia y Biogipuzkoa) se están llevando a cabo cerca de 120 proyectos y estudios clínicos en cáncer de mama, cérvix, ovario y endometrio, entre otros, para su aplicación en Osakidetza. "El objetivo es claro: mejorar la supervivencia y la calidad de vida de las pacientes y de las personas supervivientes de cáncer", ha dicho Gutiérrez. Los casi 120 proyectos en marcha trabajan en nuevas terapias innovadoras, como inmunoterapias avanzadas, y en iniciativas que estudian los resultados en salud para mejorar el impacto real de los tratamientos en la vida diaria de los y las pacientes.
De hecho, ha recordado que, en los últimos años, la supervivencia a cinco años ha mejorado de forma significativa en la mayoría de los tumores, especialmente en cáncer de mama, "donde se alcanzan cifras cercanas al 90 % en los países de nuestro entorno. Nuestra prioridad es seguir aumentando estas tasas de supervivencia y reducir los años de vida perdidos por cáncer, con una atención más humana y centrada en las personas", ha añadido.
Iñaki Gutiérrez ha subrayado, además, que "los avances en supervivencia no son fruto de la casualidad, sino del esfuerzo continuado en prevención, cribados e investigación". Así, ha recordado que estos aspectos ocupan un lugar central en el Plan Oncológico Integral de Euskadi 2025-2030, alineado con el Pacto Vasco de Salud, que marca como meta que más personas superen el cáncer y lo hagan con mejor calidad de vida. "Los programas de cribado de mama y cérvix de Osakidetza son claves para detectar el cáncer a tiempo y aumentar las posibilidades de curación", ha insistido.
Por su parte, el investigador Javier Muñoz Peralta ha presentado los avances de Biobizkaia y Biogipuzkoa en el ámbito de la proteómica, el estudio de las proteínas, una de las líneas más prometedoras para entender mejor cómo se comportan los tumores y encontrar dianas para tratamientos más eficaces. Este trabajo se está desarrollando gracias a la convocatoria de ayudas impulsada por BIOEF, la Fundación Vasca de Investigación en Salud, con los fondos donados de manera solidaria por multitud de personas a la iniciativa EITB Maratoia en cáncer, y que en los últimos años ha permitido financiar varios proyectos oncológicos en la red de Osakidetza.
Muñoz ha explicado que "gracias a estos proyectos podemos identificar señales muy tempranas de la enfermedad y posibles respuestas a los tratamientos, lo que abre la puerta a diagnósticos más precisos y terapias más personalizadas".
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