La directora de ETB, Isabel Octavio, ha señalado que "la causa de este año sobre todo tiene cara de mujer por el impacto y la incidencia que tiene en las mujeres, aunque eso no signifique que no se vaya a hablar de la afección que tiene en los hombres".

Isabel Octavio ha agradecido el apoyo de las asociaciones por participar en EITB Maratoia y también a la hora de orientar la campaña: "Una campaña que queremos que sea cercana, emotiva, con diversidad de experiencias, qué de voz a las personas afectadas, sea rigurosa y como tratamos de hacer siempre, tenga tono positivo", explica.

Además de estos compañeros de viaje, ha explicado que una vez más se quiere conseguir la implicación de toda la sociedad: "Trabajaremos nuestra propia iniciativa de comunicación, una iniciativa que girará como de costumbre en torno a una canción vasca". Pero ha añadido que EITB dará apoyo a las iniciativas más importantes que organicen las asociaciones.

El director de Investigación, Innovación y Evaluación Sanitarias del Gobierno Vasco, Iñaki Gutiérrez Ibarluzea, ha señalado en su intervención que "la investigación en cáncer que se desarrolla en Euskadi está contribuyendo a que cada vez más personas vivan más y mejor tras un diagnóstico oncológico". En este sentido, ha comentado que a través de los institutos de investigación del Departamento de Salud (Bioaraba, Biobizkaia y Biogipuzkoa) se están llevando a cabo cerca de 120 proyectos y estudios clínicos en cáncer de mama, cérvix, ovario y endometrio, entre otros, para su aplicación en Osakidetza. "El objetivo es claro: mejorar la supervivencia y la calidad de vida de las pacientes y de las personas supervivientes de cáncer", ha dicho Gutiérrez. Los casi 120 proyectos en marcha trabajan en nuevas terapias innovadoras, como inmunoterapias avanzadas, y en iniciativas que estudian los resultados en salud para mejorar el impacto real de los tratamientos en la vida diaria de los y las pacientes.

De hecho, ha recordado que, en los últimos años, la supervivencia a cinco años ha mejorado de forma significativa en la mayoría de los tumores, especialmente en cáncer de mama, "donde se alcanzan cifras cercanas al 90 % en los países de nuestro entorno. Nuestra prioridad es seguir aumentando estas tasas de supervivencia y reducir los años de vida perdidos por cáncer, con una atención más humana y centrada en las personas", ha añadido.

Iñaki Gutiérrez ha subrayado, además, que "los avances en supervivencia no son fruto de la casualidad, sino del esfuerzo continuado en prevención, cribados e investigación". Así, ha recordado que estos aspectos ocupan un lugar central en el Plan Oncológico Integral de Euskadi 2025-2030, alineado con el Pacto Vasco de Salud, que marca como meta que más personas superen el cáncer y lo hagan con mejor calidad de vida. "Los programas de cribado de mama y cérvix de Osakidetza son claves para detectar el cáncer a tiempo y aumentar las posibilidades de curación", ha insistido.

Por su parte, el investigador Javier Muñoz Peralta ha presentado los avances de Biobizkaia y Biogipuzkoa en el ámbito de la proteómica, el estudio de las proteínas, una de las líneas más prometedoras para entender mejor cómo se comportan los tumores y encontrar dianas para tratamientos más eficaces. Este trabajo se está desarrollando gracias a la convocatoria de ayudas impulsada por BIOEF, la Fundación Vasca de Investigación en Salud, con los fondos donados de manera solidaria por multitud de personas a la iniciativa EITB Maratoia en cáncer, y que en los últimos años ha permitido financiar varios proyectos oncológicos en la red de Osakidetza.

Muñoz ha explicado que "gracias a estos proyectos podemos identificar señales muy tempranas de la enfermedad y posibles respuestas a los tratamientos, lo que abre la puerta a diagnósticos más precisos y terapias más personalizadas".