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Sindicato de Inquilinas: 'La especulación y el rentismo han terminado de matar a nuestra compañera Maricarmen'
Euskaraz irakurri: Maizterren Sindikatua: 'Espekulazioak eta errentismoak Maricarmen hil dute'
La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha destacado este miércoles el legado que deja la lucha de Maricarmen Abascal, que ha muerto este miércoles a los 87 años, y ha señalado que la "especulación y el rentismo matan a gente cada día en nuestro país".
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