Maricarmen hil zen
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Maizterren Sindikatua: 'Espekulazioak eta errentismoak Maricarmen hil dute'

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Alicia del Rio Madrilgo Maizterren Sindikatuko bozeramaileak asteazken honetan Maricarmen Abascalen borrokak utzitako ondarea nabarmendu du, eta "espekulazioak eta errentismoak egunero jendea hiltzen" dutela adierazi du.

Etxebizitza Sindikatuak Gizartea

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