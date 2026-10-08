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Miles de personas rinden homenaje a Maricarmen marchando hasta la puerta de su casa

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Milaka lagunek omenaldia egin diote Maricarmani bere etxeko ateraino joanda

Última actualización

Miles de personas, 20.000 según cifras provisionales de la Delegación del Gobierno, han recorrido los cuatro kilómetros que separan la Puerta del Sol de la que fue vivienda durante 70 años de Maricarmen Abascal.

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