"Una vida relativamente normal es posible con un diagnóstico temprano de enfermedad mental"

Maialen Mendinueta es natural de Legazpi, madre de dos hijos y ortodoncista. A los 17 años sufrió su primer brote y, durante años, atravesó ingresos hospitalarios, nuevos episodios y una depresión. Hace menos de un año recibió el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2. En 2021 decidió romper el silencio y contar su historia en redes sociales, con la intención de ayudar a quienes, como ella, afrontan una enfermedad mental desde jóvenes.