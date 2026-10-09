El Ayuntamiento de Arrasate ha condenado la agresión sexual a una menor ocurrida en la localidad guipuzcoana durante la noche del pasado sábado en la celebración de Maritxu Kajoi, y ha pedido que se garantice la protección de la víctima, ya que "todas las instituciones implicadas en el caso respetaron la voluntad de la menor de que la denuncia presentada no se hiciera pública".

En una declaración institucional, el Consistorio ha expresado su "solidaridad y apoyo directo" a la menor que ha sufrido la agresión sexual y, desde el primer momento, ha puesto a su disposición los servicios y recursos con los que cuenta para hacer frente a este tipo de violencia.

Dado que la víctima es menor de edad, el Ayuntamiento de Arrasate ha hecho un llamamiento para que "se garantice su protección y se respete su voluntad". Así, ha explicado que, tras activar su protocolo interno, el Consistorio "ha respetado esa voluntad en todo momento" de que no se hiciera público el caso y ha rechazado "rotundamente las posibles filtraciones procedentes de otras instituciones".