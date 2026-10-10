El exguardia civil de La Manada consigue su primer permiso penitenciario de tres días

Antonio Manuel Guerrero, exguardia civil condenado por la agresión sexual grupal a una joven en el caso de La Manada, ha abandonado este sábado la prisión sevillana de Morón de la Frontera tras conseguir su primer permiso penitenciario, de tres días de duración.

El exguardia civil cumple una condena de 23 años de prisión, 15 de ellos por la violación grupal que cometió junto a otros cuatro hombres durante los Sanfermines de hace diez años.

Guerrero es el último de los cinco condenados por el caso de La Manada en obtener un permiso penitenciario.