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La Manadako guardia zibil ohiak hiru eguneko lehen espetxe-baimena lortu du
Antonio Manuel Guerrero 23 urteko kartzela-zigorra betetzen ari da, horietako 15 duela hamar urteko sanferminetan beste lau gizonekin batera egindako bortxaketagatik.
Antonio Manuel Guerrero, La Manada auzian emakume gazte bati egindako sexu-erasoagatik zigortutako guardia zibil ohia, Moron de la Frontera (Sevilla) espetxetik atera da larunbatean, hiru eguneko kartzela-baimena lortu ostean.
Guardia zibil ohia 23 urteko kartzela-zigorra betetzen ari da, horietako 15 duela hamar urteko sanferminetan beste lau gizonekin batera egindako bortxaketagatik.
Guerrero da La Manada auzian zigortutako bost lagunetatik espetxe-baimena lortu duen azkena.
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