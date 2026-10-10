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La Manadako guardia zibil ohiak hiru eguneko lehen espetxe-baimena lortu du

Antonio Manuel Guerrero 23 urteko kartzela-zigorra betetzen ari da, horietako 15 duela hamar urteko sanferminetan beste lau gizonekin batera egindako bortxaketagatik.

El ex guardia civil de La Manada consigue su primer permiso penitenciario de tres días

Antonio Manuel Guerrero, guardia zibil ohia. Artxiboko argazkia: Europa Press

EITB

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Antonio Manuel Guerrero, La Manada auzian emakume gazte bati egindako sexu-erasoagatik zigortutako guardia zibil ohiaMoron de la Frontera (Sevilla) espetxetik atera da larunbatean, hiru eguneko kartzela-baimena lortu ostean.

Guardia zibil ohia 23 urteko kartzela-zigorra betetzen ari da, horietako 15 duela hamar urteko sanferminetan beste lau gizonekin batera egindako bortxaketagatik.

Guerrero da La Manada auzian zigortutako bost lagunetatik espetxe-baimena lortu duen azkena.

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