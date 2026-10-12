219 000 personas han pedido ya cita para vacunarse contra la gripe en Osakidetza

Osakidetza ha dado 219 000 citas para vacunarse contra la gripe desde que comenzara la campaña 2026/2027, el pasado 28 de septiembre. De estas, más de 18 000 corresponden a niños y niñas de entre 6 meses y 5 años, uno de los grupos prioritarios de la vacunación.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha facilitado los datos de estas primeras dos semanas de campaña y ha animado a quienes aún no lo han hecho a pedir cita o a acudir a los txertogunes. Según recuerda, la vacuna es "la herramienta más eficaz para prevenir complicaciones, ingresos hospitalarios y fallecimientos asociados a la gripe".

De hecho, y según datos de la propia Osakidetza, Atención Primaria ha atendido 497 casos de gripe y 1.516 de covid-19. Además, 71 personas han tenido que ser hospitalizadas por gripe, dos de las cuales han requerido ingreso en la UCI. En cuanto a la covid, son 51 las personas hospitalizadas, tres de las cuales han requerido ingreso en la UCI.

El Departamento de Salud ha hecho un especial llamamiento a vacunarse a las personas de 60 años o más, a quienes padecen enfermedades crónicas (como diabetes, EPOC o cardiopatías), a las mujeres embarazadas y a los niños y las niñas menores de 5 años, ya que tienen mayor riesgo de complicaciones y se benefician en mayor medida de la vacunación. Además, insiste en que "vacunarse protege también a quienes nos rodean".