Premios Emmy
'The Studio', 'Adolescencia' y 'The Pitt' dominan los premios Emmy

El equipo de "The Studio" en los Premios Emmy 2025. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: 'The Studio', 'Adolescence' eta 'The Pitt' nagusi Emmy sarietan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

The Studio', con un total de 13 galardones, ha sido la gran triunfadora en la 77.ª edición de los premios Emmy, en una ceremonia celebrada en Los Ángeles en la que también han brillado otros títulos como "The Pitt" y la miniserie de "Adolescencia". 

Cultura Fotografía Estados Unidos

