'The Studio', 'Adolescence' eta 'The Pitt' nagusi Emmy sarietan

The Studio telesaileko taldea Emmy sarietan. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

"The Studio" telesailak 13 sari jaso ditu eta Emmy sarien 77. edizioko garaile nagusia izan da. Los Angelesen egindako ekitaldian "The Pitt" eta "Adolescence" telesailak ere nabarmendu dira. 

Kultura Argazkigintza Ameriketako Estatu Batuak

