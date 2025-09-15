"The Studio" con un total de 13 galardones, ha sido la gran triunfadora en la 77.ª edición de los premios Emmy. Una ceremonia en la que, junto a la comedia de Apple TV+, también han brillado otros títulos como el drama médico de "The Pitt" de HBO y la miniserie de Netflix "Adolescencia".

En la gala celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles (EE. UU.), la sátira sobre la industria de Hollywood se ha convertido en el título más premiado del año, con un total de 13 galardones sumando los Emmy conseguidos en la ceremonia de este domingo a los premios creativos que se entregaron la pasada semana.



'The Studio' se ha alzado, entre otros galardones, con el premio a la mejor serie de comedia, mejor actor de comedia para Seth Rogen y mejor dirección en una serie de comedia para Evan Goldberg y el propio Rogen.



Con sus 13 estatuillas, "The Studio" se ha convertido en la serie de comedia debutante que más Emmy ha ganado y la serie de comedia más premiada en un solo año en los Emmy de todos los tiempos.

Otra de las grandes triunfadoras ha sido "Adolescencia". La miniserie de Netflix sobre un niño de 13 años acusado de matar a una compañera de instituto ha ganado ocho premios incluyendo el de mejor miniserie o telefilme, mejor actor en esta categoría para Stephen Graham, mejor actriz de reparto para Erin Doherty y mejor actor de reparto para Owen Cooper.



A sus 15 años, Cooper, que competía por el premio, entre otros, con el actor español Javier Bardem, se ha convertido en actor más joven en ganar un Emmy.

"The Pitt", por su parte, se ha impuesto en la categoría de mejor serie de drama, derrotando así a "Severance", la más nominada de esta edición; mientras que su protagonista, Noah Wyle, ha triunfado en la categoría de mejor actor de drama.

La historia de un empleado cuya empresa separa quirúrgicamente los recuerdos laborales de los personales ha logrado acumular ocho galardones entre los que destacan un premio a mejor actriz de drama para Britt Lower y mejor actor de reparto para Tramell Tillman.

La gala de los Premios Emmy ha sido más bien plana, con escasas sorpresas y donde las alusiones políticas han brillado por su ausencia, salvo algunas excepciones. La actriz Hannah Einbinder ("Hacks") ha reclamado "libertad para Palestina" y ha hecho un alegato en contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés). Por otra parte, el actor español Javier Bardem ha aparecido en la alfombra roja de los premios con una kufiya, un pañuelo tradicional de Oriente Medio.