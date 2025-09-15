"The Studio", "Adolescencia" y "The Pitt" triunfan en los premios Emmy 2025
La comedia 'The Studio' ha dominado la 77 edición de los Premios Emmy con 13 galardones, incluidos los de mejor serie de comedia y mejor actor, en una gala celebrada en el teatro Peacock de Los Ángeles.
"The Studio" con un total de 13 galardones, ha sido la gran triunfadora en la 77.ª edición de los premios Emmy. Una ceremonia en la que, junto a la comedia de Apple TV+, también han brillado otros títulos como el drama médico de "The Pitt" de HBO y la miniserie de Netflix "Adolescencia".
En la gala celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles (EE. UU.), la sátira sobre la industria de Hollywood se ha convertido en el título más premiado del año, con un total de 13 galardones sumando los Emmy conseguidos en la ceremonia de este domingo a los premios creativos que se entregaron la pasada semana.
'The Studio' se ha alzado, entre otros galardones, con el premio a la mejor serie de comedia, mejor actor de comedia para Seth Rogen y mejor dirección en una serie de comedia para Evan Goldberg y el propio Rogen.
Con sus 13 estatuillas, "The Studio" se ha convertido en la serie de comedia debutante que más Emmy ha ganado y la serie de comedia más premiada en un solo año en los Emmy de todos los tiempos.
Otra de las grandes triunfadoras ha sido "Adolescencia". La miniserie de Netflix sobre un niño de 13 años acusado de matar a una compañera de instituto ha ganado ocho premios incluyendo el de mejor miniserie o telefilme, mejor actor en esta categoría para Stephen Graham, mejor actriz de reparto para Erin Doherty y mejor actor de reparto para Owen Cooper.
A sus 15 años, Cooper, que competía por el premio, entre otros, con el actor español Javier Bardem, se ha convertido en actor más joven en ganar un Emmy.
"The Pitt", por su parte, se ha impuesto en la categoría de mejor serie de drama, derrotando así a "Severance", la más nominada de esta edición; mientras que su protagonista, Noah Wyle, ha triunfado en la categoría de mejor actor de drama.
La historia de un empleado cuya empresa separa quirúrgicamente los recuerdos laborales de los personales ha logrado acumular ocho galardones entre los que destacan un premio a mejor actriz de drama para Britt Lower y mejor actor de reparto para Tramell Tillman.
La gala de los Premios Emmy ha sido más bien plana, con escasas sorpresas y donde las alusiones políticas han brillado por su ausencia, salvo algunas excepciones. La actriz Hannah Einbinder ("Hacks") ha reclamado "libertad para Palestina" y ha hecho un alegato en contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés). Por otra parte, el actor español Javier Bardem ha aparecido en la alfombra roja de los premios con una kufiya, un pañuelo tradicional de Oriente Medio.
Más noticias sobre cultura
Largas filas de gente desde primera hora para adquirir entradas para el Zinemaldia
La compra de localidades avanza de forma fluida en el Kursaal, con multitud de personas que se han acercado desde primera hora para conseguir sus entradas para la 73.ª edición del Festival de San Sebastián.
Protesta del Instituto Cultural Vasco por la reducción de presupuesto
El Estado francés reducirá su presupuesto a la organización que promueve los proyectos de los agentes culturales de Iparralde. Para denunciar la situación han realizado una protesta artística al comienzo del consejo de administración.
Saioa Alkaiza rechaza el Premio Igartza "para denunciar la implicación de CAF en el genocidio contra el pueblo palestino"
La empresa fabricante de trenes es la principal donante del premio, y la escritora y bertsolari navarra ha querido aprovechar para "mostrar su solidaridad con el pueblo palestino".
Regresa a Bilbao la escultura "Elogio del Hierro III" de Eduardo Chillida
La escultura monumental de Eduardo Chillida "Elogio del Hierro III" se encuentra ya instalada en la entrada del Museo Bellas Artes de Bilbao tras haber permanecido desde 2018 en Chillida Leku por razones de conservación. La obra, de cuatro metros de altura y 18 toneladas de peso, fue creada por encargo del BBVA en 1991 y había permanecido previamente ubicada durante cerca de dos décadas en la Gran Vía de la capital vizcaína.
'Mitoaroa III' aterrizará en San Mamés el 20 de junio de 2026
Zetak llegará a Bilbao, fijando a Bizkaia en el centro del mapa cultural y firmando el primer lleno absoluto de un estadio con un show íntegramente en euskera.
Muere el diseñador italiano Giorgio Armani a los 91 años
Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los numerosos proyectos en curso y futuros.
Abierto el plazo de inscripción para expositores en la Durangoko Azoka
La 60ª edición de la Feria de Durango se celebrará del 5 al 8 de diciembre. Editoriales, discográficas, productoras, asociaciones, instituciones, distribuidores y autoproductoras podrán apuntarse hasta el 30 de septiembre para poner stands.
Euskal Kultur Erakundea ve su labor “amenazada”
Por primera vez en 30 años, el Gobierno de Francia recortará la subvención que recibe EKE. Esto podría “poner en peligro” la misión de la asociación, que impulsa la cultura vasca en Iparralde.
Gatibu pone a bailar a los seguidores congregados en la Aste Nagusia de Bilbao
La banda de Gernika ha creado un ambiente inigualable en el parque Europa con el concierto ofrecido el jueves por la noche, en el marco de su gira de despedida a sus "locos" seguidores, antes de bajarse del escenario para siempre.