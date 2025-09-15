EMMY SARIAK
"The Studio", "Adolescence" eta "The Pitt" garaile Emmy sarietan

Seth Rogen protagonista duen komediak 13 sari lortu ditu guztira, tartean komedia eta aktore onenarenak, Los Angelesen egin duten Emmy sarien 77. edizioaren galan. 

LOS ANGELES (United States), 15/09/2025.- Seth Rogen and Evan Goldberg accept the Emmy for Outstanding Writing for a Comedy Series for 'The Studio' during the 77th annual Emmy Awards ceremony held at the Peacock Theater in Los Angeles, California, USA, 14 September 2025. The Emmys celebrate excellence in national primetime television programming. EFE/EPA/ALLISON DINNER

"The Studio" telesaileko kideak Emmy sarietako bat jasotzen. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Informazioa osatzen ari gara...

Kultura Ameriketako Estatu Batuak

