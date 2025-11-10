Etxepare organiza en París un congreso sobre los desafíos de las lenguas minorizadas en el universo de habla francesa
El encuentro que se celerbará el 19 y 20 de noviembre se enmarca en el 15 aniversario de Etxepare Euskal Institutua y en la iniciativa 'Ça colle au basque', puesta en marcha para "fortalecer la proyección del euskera y de la creación vasca en el universo francófono".
Las universidades Sorbonne Université y Sorbonne Nouvelle acogerán en París, los próximos días 19 y 20 de noviembre, el congreso internacional 'Langues minorisées en contexte francophone: traduire, transmettre, transformer' ('Lenguas minorizadas en contexto francófono: traducir, transmitir, transformar'), organizado por Etxepare Euskal Institutua en colaboración con ambas instituciones, sobre los desafíos de las lenguas minorizadas en el universo de habla francesa.
El encuentro se enmarca en el 15 aniversario de Etxepare Euskal Institutua y en la iniciativa 'Ça colle au basque', puesta en marcha para "fortalecer la proyección del euskera y de la creación vasca en el universo francófono, fomentando la colaboración cultural y académica entre el País Vasco y el mundo de habla francesa", han recordado desde el Instituto vasco.
El congreso, que reunirá a 20 ponentes de nueve universidades, abordará los desafíos actuales de las lenguas minorizadas en el contexto francófono, "visibilizando y reivindicando la función social de las lenguas en situación diglósica y la diversidad lingüística en el corazón académico" de París.
Con el euskera como punto de partida y "fuente de inspiración", el congreso abrirá un diálogo entre lenguas minorizadas que conviven en el espacio francófono, a través de tres mesas redondas y dos conferencias plenarias centradas en las dinámicas de traducción, transmisión y reconocimiento de estas lenguas y de sus derechos.
Participarán profesores y especialistas en campos como la lingüística, la traducción, la literatura comparada, la ciencia política, la sociología, la antropología y los estudios culturales. "Será el primer foro académico de alto nivel que sitúe al euskera en el centro del debate sobre las lenguas minorizadas en la francofonía, junto a otras como las lenguas indígenas de la Guyana Francesa, el criollo antillano o el bretón", han destacado.
"Alto valor simbólico"
Irene Larraza, directora general de Etxepare Euskal Institutua, ha señalado que "celebrar este congreso en el corazón académico de París tiene un fuerte valor simbólico: supone reivindicar un lugar para el euskera en el espacio de las lenguas y reconocer la pluralidad lingüística como valor europeo".
"Al reunir en un mismo foro lenguas que habitualmente ocupan posiciones periféricas, el encuentro invierte por unos días la relación entre centro y márgenes, situando en el primer plano el papel social y la vigencia de las lenguas minorizadas", ha apuntado Larraza.
Este congreso consolida la alianza de Etxepare Euskal Institutua con Sorbonne Université y Université Sorbonne Nouvelle, donde el Instituto tiene presencia desde hace más de una década a través de sus programas de lectorado y estudios vascos.
15 años de trayectoria
En 2025 se cumplen 15 años desde el inicio de la actividad de Etxepare Euskal Institutua. El congreso se enmarca dentro de los actos conmemorativos de este aniversario, cuyo acto central tendrá lugar el 19 de noviembre en la Biblioteca Nacional de Francia con la presencia del Lehendakari, Imanol Pradales, y una amplia representación política, institucional, cultural y de la diáspora vasca residente en la ciudad.
El evento se celebrará en un "espacio de valor simbólico", la BnF, que conserva el único ejemplar existente de 'Linguae Vasconum Primitiae', el primer libro publicado en euskera por Bernat Etxepare, autor que da nombre al Instituto y cuyo lema -"Euskara, jalgi hadi mundura" ("Euskera, sal al mundo")- inspira su misión desde sus orígenes.
