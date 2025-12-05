Arquitecto
Pradales, Aburto y Arzalluz lamentan la muerte de Frank Gehry, cuya obra "perdurará siempre" en Bilbao

El arquitecto diseñó el Museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en 1997 y convertido desde ese mismo momento en icono de la ciudad.
Frank Gehry en Bilbao. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Lehendakariak, Aburtok, Arzalluzek eta Vidartek Frank Gehryren heriotza deitoratu dute, eta nabarmendu haren lanak Bilbon iraungo duela
Agencias | EITB

Última actualización

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha lamentado este viernes el fallecimiento del arquitecto Frank Gehry, autor del Museo Guggenheim, y ha reivindicado que su obra "perdurará para siempre" en la capital vizcaína.

"Nos deja uno de los más grandes arquitectos del mundo, pero su obra perdurará para siempre en nuestra ciudad", ha escrito Aburto en su perfil de la red social X tras conocer la noticia de la muerte del arquitecto a los 96 años. "Bilbao siempre estará agradecida al talento de Frank Gehry y al cariño que tuvo hacia nuestra villa", ha añadido.

El lehendakari Imanol Pradales ha destacado que el arquitecto convirtió el Museo Guggenheim Bilbao en un "referente" para Euskadi y fortaleció la imagen internacional del País Vasco.

"Gehry falleció, pero su trabajo y su memoria perdurarán por siempre", ha señalado Pradales en un mensaje de condolencia compartido en las redes sociales.

"Hace tres décadas, Frank Gehry imaginó el Museo Guggenheim Bilbao. Fue un ambicioso e innovador proyecto que combinaba arquitectura, arte y cultura. Gehry triunfó, al igual que Euskadi", ha concluido el lehendakari.

 

La directora del Guggenheim, Miren Arzalluz, también ha mostrado su pesar por la muerte del arquitecto: “Hoy es un día triste para el mundo del arte y la arquitectura por la muerte de uno de sus maestros y de un miembro muy querido de la familia Guggenheim”. Asimismo, ha agradecido, “de corazón”, el “magnífico edificio que siempre pensó para Bilbao”.

El exdirector del Museo Guggenheim Bilbao, Juan Ignacio Vidarte, también ha valorado la aportación del arquitecto a Bilbao y Euskadi y ha dicho de él que con su creatividad y libertad de afrontar su proceso de trabajo ha abierto "las puertas a que la arquitectura sea mucho más libre". En una entrevista en Radio Euskadi, ha indicado que el museo constituye "un elemento fundamental" en el proceso de transformación vivido por Bilbao en los últimos años por lo "icónico" y "representativo" que es, pero también "para Euskadi porque el museo es un proyecto de país".

Gehry, que nació en Toronto y se trasladó a Los Ángeles cuando era un adolescente, murió en su casa en la localidad californiana de Santa Mónica tras sufrir una enfermedad respiratoria.

Es el autor del Museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en 1997 y convertido desde ese mismo momento en icono de la ciudad y en el símbolo de su gran transformación urbanística.

