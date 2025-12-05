La directora del Guggenheim, Miren Arzalluz, también ha mostrado su pesar por la muerte del arquitecto: “Hoy es un día triste para el mundo del arte y la arquitectura por la muerte de uno de sus maestros y de un miembro muy querido de la familia Guggenheim”. Asimismo, ha agradecido, “de corazón”, el “magnífico edificio que siempre pensó para Bilbao”.

El exdirector del Museo Guggenheim Bilbao, Juan Ignacio Vidarte, también ha valorado la aportación del arquitecto a Bilbao y Euskadi y ha dicho de él que con su creatividad y libertad de afrontar su proceso de trabajo ha abierto "las puertas a que la arquitectura sea mucho más libre". En una entrevista en Radio Euskadi, ha indicado que el museo constituye "un elemento fundamental" en el proceso de transformación vivido por Bilbao en los últimos años por lo "icónico" y "representativo" que es, pero también "para Euskadi porque el museo es un proyecto de país".

Gehry, que nació en Toronto y se trasladó a Los Ángeles cuando era un adolescente, murió en su casa en la localidad californiana de Santa Mónica tras sufrir una enfermedad respiratoria.

Es el autor del Museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en 1997 y convertido desde ese mismo momento en icono de la ciudad y en el símbolo de su gran transformación urbanística.