Muere Frank Gehry, el arquitecto del "efecto Guggenheim" que transformó Bilbao

Frank Gehry, uno de los arquitectos más prestigiosos del mundo, ha fallecido hoy, 5 de diciembre, a los 96 años. Nacido el 28 de febrero de 1929 en Toronto (Canadá), su nombre está vinculado a Bilbao, ya que fue el arquitecto del museo Guggenheim que situó la capital vizcaína en el mapa.

La pinacoteca, desde su inauguración, ha atraído a millones de visitantes a Bilbao, lo que convirtió al antiguo centro industrial en un moderno referente cultural. Esta transformación, conocida como "efecto Guggenheim", puso el museo en el centro del proceso de revitalización de la villa.

Tras el éxito en Bilbao, Gehry ha llevado a cabo otros proyectos en Euskadi, como el hotel de la bodega Marqués de Riscal de Elciego, en Rioja Alavesa.