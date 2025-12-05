Arkitektura
Frank Gehry hil da, Bilbo eraldatu zuen "Guggenheim efektuaren" arkitektoa

'The New York Times' egunkariak iragarri duenez, Bilboko Guggenheim museoko arkitektoa 96 urte zituela hil da gaur, abenduaren 5ean.

Frank Gehry. Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media.

Frank Gehry, Bilbon.

Azken eguneratzea

Frank Gehry munduko arkitekto ospetsuenetako bat hil da gaur, abenduaren 5ean, 96 urte zituela. 1929ko otsailaren 28an Toronton (Kanada) jaioa, bere izena Bilbori lotuta dago, Bizkaiko hiriburua mundu-mapan kokatu zuen Guggenheim museoaren arkitektoa izan baitzen.

Museoak, berau inauguratu zenetik, milioika bisitari erakarri ditu Bilbora, eta horrek gune industrial zaharra kulturaren erreferente moderno bihurtu zuen. Eraldaketa hori “Guggenheim efektua” izenez ezagutu zen, eta hiriaren suspertze prozesuaren erdigunean jarri zuen.

Gehryren Bilboko arrakastaren ondoren, beste hainbat proiektu gauzatu ditu Euskal Herrian, hala nola Arabako Errioxako Eltziegoko Marques de Riscal upeltegiko hotela. 

Bilbo Kultura

