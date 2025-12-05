Arkitektoa
Aburtok eta Arzalluzek Frank Gehryren heriotza deitoratu dute, eta nabarmendu haren lanak Bilbon iraungo duela

Arkitektoak Bilboko Guggenheim Museoa diseinatu zuen, 1997an inauguratua eta une horretatik aurrera hiriaren ikono bihurtua.
Frank Gehry Bilbon. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Juan Mari Aburto Bilboko alkateak Frank Gehry arkitektoaren heriotza deitoratu du ostiral honetan, eta haren lanak Bizkaiko hiriburuan "betiko" iraungo duela aldarrikatu du.

"Munduko arkitekto handienetako batek utzi gaitu, baina bere lanak betiko iraungo du gure hirian", idatzi du Aburtok X sare sozialean, arkitektoaren heriotzaren berri izan ondoren. "Bilbo beti egongo da eskertuta Frank Gehryren talentuagatik eta gure hiriari izan zion maitasunagatik", gaineratu du.

Guggenheim Museoko zuzendariak, Miren Arzalluzek, ere tamalez hartu du arkitektoaren heriotza: “Gaur egun tristea da artearen eta arkitekturaren munduarentzat, bere maisuetako baten eta Guggenheim familiako kide oso maitatu baten heriotzagatik”. Era berean, “bihotzez” eskertu dio “beti Bilborako pentsatu zuen eraikin bikain eta adoretsua”.

Gehry Toronton jaio zen eta nerabe zela Los Angelesera joan zen bizitzera. Bere etxean hil da ostiral honetan, Kaliforniako Santa Monica herrian, arnas gaixotasun bat izan ondoren.

Bilboko Guggenheim Museoaren diseinatzailea da, 1997an inauguratua eta une horretatik aurrera hiriaren ikono eta bere eraldaketa urbanistiko handiaren ikur bihurtua.

Frank Gehry hil da, Bilbo eraldatu zuen "Guggenheim efektuaren" arkitektoa
