Hoy es noticia
DOCUMENTAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los altibajos de la vida de Juanito Oiarzabal, en un documental

Juanito Oiarzabali buruzko dokumentala aurkeztu dute Mendi Film jaialdian
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Juanito Oiarzabali buruzko dokumentala aurkeztu dute Mendi Film jaialdian
author image

EITB

Última actualización

Dirigido por Javier Álvaro, el documental Oiarzabal, entre Juan y Juanito cuenta la historia de Juanito Oiarzabal y habla de sus logros. Fue el tercero en subir los 14 ochomiles sin oxígeno artificial, y ha subido un total de 26 ochomiles. Se ha estrenado en el festival Mendi Film.

Gente Famosa Comunidad Autonóma Vasca Cultura

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Las jóvenes artistas Nagore Tamayo y Maider Arruti dan el salto a la gran plaza de la cultura

Nagore Tamayo es tolosarra, tiene 25 años y presenta hoy en la Feria de Durango la obra de danza contemporánea 'Nondik abiatu inora'. Maider Arruti, de 22 años y natural de Errenteria, presenta hoy en público el cortometraje 'Barruko dardara'. Orain.eus les ha preguntado por la oportunidad de poder participar en Durango con disciplinas poco habituales, así como las particularidades de la creatividad de los y las jóvenes. 

Cargar más