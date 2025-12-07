Juanito Oiarzabali buruzko dokumentala aurkeztu dute Mendi Film jaialdian

Albiste da
DOKUMENTALA
Juanito Oiarzabalen bizitzaren gorabeherak, dokumental batean jasota

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Oiarzabal, entre Juan y Juanito Javier Alvarok zuzendu duen dokumentalak Juanito Oiarzabalen istorioa eta lorpenak kontatzen ditu. 14 zortzimilakoak oxigeno artifizialik gabe igo zituen hirugarren mendigoizalea izan zen, eta guztira 26 aldiz igo da zortzimilako batera. Mendi Film jaialdian aurkeztu dute dokumentala.

