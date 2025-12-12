Memoria
El museo Balenciaga mira a las "manos que cosen"

Getariako Balenciaga Museoko Igor Uriak, hamar urte eman ditu Cristobal Balenciaga, jostun handiaren tailerretan lan egin zuten emakumeen lekukotzak biltzen.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Balenciaga museoa “josten duten eskuei” begira

Última actualización

Igor Uria, del Museo Balenciaga de Getaria, ha dedicado diez años a recopilar testimonios y objetos de las mujeres que trabajaron en los talleres del gran modisto Cristóbal Balenciaga: imágenes, documentos, herramientas... 

La empresa alcanzó más de 2000 empleadas en París, Madrid, Barcelona y San Sebastián, algunos de las cuales se han reunido hoy en el museo de Getaria. 

Museo Cristóbal Balenciaga Getaria Cultura

