Igor Uria, del Museo Balenciaga de Getaria, ha dedicado diez años a recopilar testimonios y objetos de las mujeres que trabajaron en los talleres del gran modisto Cristóbal Balenciaga: imágenes, documentos, herramientas...

La empresa alcanzó más de 2000 empleadas en París, Madrid, Barcelona y San Sebastián, algunos de las cuales se han reunido hoy en el museo de Getaria.