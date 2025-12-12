Memoria
Balenciaga museoa “josten duten eskuei” begira

Getariako Balenciaga Museoko Igor Uriak, hamar urte eman ditu Cristobal Balenciaga, jostun handiaren tailerretan lan egin zuten emakumeen lekukotzak biltzen.
Getariako Balenciaga Museoko Igor Uriak hamar urte eman ditu Cristobal Balenciaga jostun handiaren tailerretan lan egin zuten emakumeen lekukotzak eta objektuak biltzen: irudiak, dokumentuak, lanabesak... 

Paris, Madril, Bartzelona eta Donostian, 2.000 enplegatu izatera iritsi ziren, eta horietako batzuk Getariako museoan batu dira gaur. 

Cristóbal Balenciaga Museoa Getaria Kultura

