Goya, Jasper Johns, Steve McQueen, Dan Flavin, Ruth Asawa y Rosalind Nashashibi, en los museos vascos en 2026
El Museo San Telmo de San Sebastián expondrá en 2026, a partir de mayo, su serie completa de grabados de Goya sobre la guerra, un conjunto de 80 grabados se expondrá por primera vez en el centro donostiarra en 2026, un año en el que acogerá también el trabajo de la fotógrafa mexicana Gabriela Iturbide, que lleva seis décadas fotografiando a poblaciones indígenas de su país.
Durante los cuatro primeros meses permanecerá 'Amazonias. El Futuro Ancestral', sobre las comunidades indígenas de esta zona del planeta, en verano se podrá contemplar un conjunto de dibujos de Mariano Fortuny, Joaquín Sorolla, Maruja Mallo, Picasso, Degas, Rodin, Egon Schiele, Ignacio Zuloaga o Aurelio Arteta.
'La mano', una de las propuestas más originales, propone revisitar a través de elementos etnográficos "gestos" manuales que desaparecieron con la mecanización y que se enfrentan a la robotización actual. Finalmente, la directora de cine Isabel Coixet mostrará, entre el 11 de septiembre y el 1 de noviembre, sus 'collages', que han estado recientemente en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid.
Guggenheim
El Museo Guggenheim Bilbao dedicará la próxima primavera sendas retrospectivas a dos de los artistas más relevantes y prolíficos de la escena estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial: la creadora de origen nipón Ruth Asawa y el pintor y escultor Jasper Johns.
La programación artística del museo bilbaíno continuará con dos exposiciones en otoño, la primera dedicada al artista, cineasta y guionista Steve McQueen, y la segunda a Dan Flavin, artista que ideó una nueva forma de arte radical que eludía las convenciones expositivas.
Artium
Artium, el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, inaugura en enero una exposición colectiva de tesis que aborda miradas críticas sobre el cine etnográfico, y dedicará, además muestras individuales a Juana Cima (Caibarién, Cuba, 1951), Rosalind Nashashibi (Londres,1973), Irene Kopelman (Córdoba, Argentina, 1974) y Jochen Lempert (Moers, Alemania, 1958).
Baiona
Por su parte, el Euskal Museoa de Baiona despedirá a principios de año su muestra 100 urte jadanik, puesta en marcha por su centenario, y el ejemplar original de Linguae Vasconum Primitiae (Bernat Etxepare, 1545), primer libro impreso en euskera, cedido por la Biblioteca Nacional de Francia. Asimismo, el recientemente reabierto museo Bonnat-Helleu seguirá mostrando en su colección obras de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Dürer, Rubens, Van Dyck, Rembrandt, El Greco, Goya, Poussin, Watteau, Ingres, Delacroix, Géricault, Degas…
Reapertura
La nueva 'cara' del Museo Bonnat-Helleu de Baiona tras 14 años de reforma
Las obras de renovación y ampliación del museo, que ha sido reinaugurado hoy, han tenido un coste 29 millones de euros. El museo cerró sus puertas al público en abril de 2011 para facilitar su reestructuración y duplicar su superficie, de 2000 a 4000 metros cuadrados.
Además, la entrada al Museo de Navarra, en Pamplona, será gratuita hasta el 1 de marzo por su repartura completa, una vez terminadas las obras de adecuación del edificio.
