Goya, Jasper Johns, Steve McQueen, Dan Flavin, Ruth Asawa y Rosalind Nashashibi, en los museos vascos en 2026

Durante los cuatro primeros meses permanecerá 'Amazonias. El Futuro Ancestral', sobre las comunidades indígenas de esta zona del planeta, en verano se podrá contemplar un conjunto de dibujos de Mariano Fortuny, Joaquín Sorolla, Maruja Mallo, Picasso, Degas, Rodin, Egon Schiele, Ignacio Zuloaga o Aurelio Arteta.



'La mano', una de las propuestas más originales, propone revisitar a través de elementos etnográficos "gestos" manuales que desaparecieron con la mecanización y que se enfrentan a la robotización actual. Finalmente, la directora de cine Isabel Coixet mostrará, entre el 11 de septiembre y el 1 de noviembre, sus 'collages', que han estado recientemente en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid.



Guggenheim

El Museo Guggenheim Bilbao dedicará la próxima primavera sendas retrospectivas a dos de los artistas más relevantes y prolíficos de la escena estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial: la creadora de origen nipón Ruth Asawa y el pintor y escultor Jasper Johns.



La programación artística del museo bilbaíno continuará con dos exposiciones en otoño, la primera dedicada al artista, cineasta y guionista Steve McQueen, y la segunda a Dan Flavin, artista que ideó una nueva forma de arte radical que eludía las convenciones expositivas.