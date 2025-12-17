Goya, Jasper Johns, Steve McQueen, Dan Flavin, Ruth Asawa eta Rosalind Nashashibi, euskal museoetan 2026an
San Telmo Museoak, Artiumek eta Guggenheim Bilbao Museoak datorren urteko programazioa aletu dute.
Donostiako San Telmo Museoak Los desastres de la guerra Goyaren 80 grabatuko serie osoa erakutsiko du 2026an, maiatzetik Aurrera. Gerrari buruzko gogoeta unibertsala osatzen duten irudiok lehenengoz aurkeztuko du Donostiako zentroak, eta Gabriela Iturbide mexikar argazkilariaren lana ere jarriko dute ikusgai; sei hamarkada daramatza Iturbidek bere herriko jatorrizko herritarren argazkiak hartzen.
Lehen lau hiletan, “Amazoniak. Antzinako etorkizuna” urrian irekitako erakusketa bisitatzen jarraitu ahalko da, lurraldearen, hirien eta Amazoniako komunitate indigenen aberastasun natural eta kultural izugarrian murgiltzeko, eta udan Mariano Fortuny, Joaquín Sorolla, Maruja Mallo, Pablo Picasso, Edgar Degas, Auguste Rodin Egon Schiele, Ignacio Zuloaga, Mari Puri Herrero, Aurelio Arteta eta María Paz Jimenezen marrazkiez gozatu ahalko da.
“Eskua” erakusketa harrigarriak etnografiari heltzen dio, XX. mendearen hasieran mekanizazioaren ondorioz desagertu ziren keinu eta koreografien artxibo baten bidez. Azkenik, Isabel Coixet zinema zuzendari eta gidoilariak eskuz eta teknika digitalekin egindako berrogeita hamar collage inguru biltzen dituen erakusketa jarriko dute publikoaren ikusgarri.
Gainera, Zineb Sedira frantses-aljeriarrak, Carla Filipe portugaldarrak eta Taxio Ordanaz nafarrak osatutako bikoteak, Elena Asinsek, Harun Farockik eta Xabier Morrasek beren lanak erakutsiko dituzte Tabakalerako erakusketa areto nagusian eta Kubo kutxan, Kursaalen.
Tabakaleraren erakusketa areto txikiak eta Artegunek, Donostiako kultura garikideko zentroaren beheko solairuan dagoen espazioak, bestalde, Maite Gonzalez Martinezen, Andrea Caneparen, Tsai Ming-liangen, Jon Gorosperen eta Alejandro Cartagenaren lanak erakutsiko dituzte, baita Sally Mann estatubatuar argazkilariak “nazioarteko primizian” erakutsiko dituen argazki argitaragabeak ere.
Guggenheim
Guggenheim Bilbao Museoak atzera begirako erakusketa bana eskainiko die, hurrengo udaberrian, Bigarren Mundu Gerraren ondorengo bi artista oparo eta ospetsuri: Ruth Asawa japoniar jatorriko sortzailea eta Jasper Johns pintore eta eskultorea.
Bilboko museoaren programazio artistikoak udazkenean jarraituko du, bi erakusketarekin. Lehenengoa Steve McQueen artista, zinemagile eta gidoilariari eskainiko diote, eta, bigarrena, Dan Flavin muturreko artean jardun zuen artistari eta erakusketen hitzarmenak hausteko zuen moduari.
Artium
Artium Euskal Herriko Arte Garaikidearen Museoak zinema etnografikoari buruzko ikuspegi kritikoak jorratzen dituen tesi-erakusketa kolektiboa inauguratuko du urtarrilean, eta banakako erakusketak eskainiko dizkio Juana Cima (Caibarién, Kuba, 1951), Rosalind Nashashibi (Londres, 1973), Irene Kopelman (Córdoba, Argentina, 1974) eta Jochen Lempert (Moers, Alemania, 1958) artistei.
Baiona
Bestalde, Baionako Euskal Museoak urte hasieran esango die agur “100 urte jadanik” mendeurrena dela eta irekitako erakusketari eta Linguae Vasconum Primitiae (Bernat Etxepare, 1545) euskazko lehen liburu inprimatuaren ale originalari, zeina zentroan erakusgai izan baita, Frantziako Liburutegi Nazionalak lagata. Gainera, Bonnat-Helleu oraintsu berrireki duten museoak bere bildumako lanak erakusten jarraituko du: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Dürer, Rubens, Van Dyck, Rembrandt, Greco, Goya, Poussin, Watteau, Ingres, Delacroix, Géricault, Degas…
Berriro irekitzea
Baionako Bonnat-Helleu Museoaren aurpegi berria, 14 urteko zaharberritzearen ondoren
Museoa gaur inauguratu dute berriro, 29 milioi euroko kostua izan duten 14 urteko lanen ostean. Museoak 2011ko apirilean itxi zituen ateak jendearentzat, berregituraketa errazteko eta bere azalera 2000 metrotik eta 4000 metro karratura bikoizteko.
Azkenik, Nafarroako Museoak (Iruñea) doako sarbidea izango du martxoaren 1era arte, zaharberritze-lanak bukatuta bilduma iraunkorra ostera ere osorik ikusgai dagoela ospatzeko.
