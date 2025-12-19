Segundo concierto de despedida de Pantxoa eta Peio: 9 de enero de 2027 en el BEC!
Pantxoa eta Peio se despedirán de los escenarios los días 9 y 10 de enero de 2027. Las entradas para el concierto del día 10 se agotaron en pocas horas y, por lo tanto, han anunciado un segundo concierto "para que nadie se quede fuera".
La segunda fecha será un día antes, el 9 de enero de 2027.
Las entradas se pondrán a la venta el lunes 22 de diciembre a las 10:00 horas en pantxoaetapeio.eus.
La pareja se ha mostrado muy agradecida por la respuesta recibida por parte del público. "Quiero agradeceros, de todo corazón, habernos hecho semejante acogida", ha dicho Pantxoa Carrere. Peio Ospitalea, por su parte, ha expresado, emocionado, su deseo de "celebrar todo esto como se merece".
Desde la publicación de sus primeras canciones en 1969 hasta 2009, Pantxoa y Peio han dejado miles de recitales y 18 publicaciones que, durante su trayectoria, ocuparon un lugar clave en el universo musical vasco.
El último concierto que han ofrecido hasta la fecha fue en 2011, pero finalmente dirán agur en "Azken Dantza", en 2027.
