Pantxoa eta Peioren bigarren agur-kontzertua: 2027ko urtarrilaren 9an BECen!

Bikoteak bere ibilbideari amaiera emango dio bi kontzerturekin BEC!en: urtarrilaren 10ekorako sarrerak ordu gutxitan agortu ziren eta bigarrena iragarri dute orain: 2027ko urtarrilaren 9an.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Pantxoa eta Peiok agur esango diete agertokiei 2027ko urtarrilaren 9an eta 10ean. Hilaren 10eko kontzerturako sarrerak ordu gutxitan agortu ziren eta, beraz, bigarren kontzertu bat iragarri dute, "inor kanpoan gera ez dadin". 

Bigarren kontzertua egun bat lehenago izango da, 2027ko urtarrilaren 9an

Sarrerak abenduaren 22an, astelehena, goizeko 10:00etan jarriko dira salgai pantxoaetapeio.eus webgunean.

Bikotea oso eskertuta agertu da euskal publikok eman dion erantzunagatik. “Nahi zaituztet eskertu, bihotz-bihotzetik, asko hunkitzen nau halako harrera egiteak”, esan du Pantxoa Carrerek. Peio Ospitalek, bestalde, guztia “molde onean” ospatzea espero duela adierazi du, hunkituta.

1969an lehen kantuak argitaratu zituztenetik 2009ra arte, milaka kantaldi eta 18 argitalpen utzi dituzte Pantxoak eta Peiok. Beren ibilbidean, funtsezko lekua hartu zuten euskal musikagintzaren unibertsoan.

2011n eman zuten orain arteko azken kontzertua, baina, azkenean, 2027an ekingo diote azken dantzari.

Kontzertuak Musika Kultura



2025eko Durangoko Azoka bukatu berritan, ETBri emandako lehen balorazioan pozik agertu da Beñat Gaztelurrutia Gerediaga Elkarteko kudeatzeailea. Jendetza ibili dela nabarmendu du, baina erosoa izan dela bai sartzea baita bertan zehar ibiltzea ere. 2026ko Azokak 5 egun izango dituela aurreratu du, eta etorkizuneko erroka kulturaren jaialdi gisa sendotzea izango dela esan du.

