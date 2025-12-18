"Azken Dantza"
BECeko azken kontzerturako sarrera guztiak salduta, Pantxoa eta Peio beste aukera batzuk aztertzen ari dira

Bikote musikalak bere historiako azken emanaldia emango du 2027ko urtarrilaren 10ean, eta ordu gutxian agortu dira sarrerak, salgai jarritako egun berean.
Pantxoa Carrere eta Peio Ospital kantariak, Kafe Antzokian.
Pantxoa eta Peio.
author image

Mikel Dominguez | EITB

Azken eguneratzea

Pantxoa eta Peio abeslarien azken kontzerturako sarrerak agortu egin dira. 2027ko urtarrilaren 10ean Barakaldoko BECen egingo duten agur kontzerturako sarrerak 10:00etan jarri dira salgai, eta ordu gutxian guzti-guztiak saldu dituzte.

Euskal kantagintzan pisu ukaezina izan duen bikoteak beste aukera batzuk darabiltza buruan, “inor kanpoan ez uzteko asmoarekin”.

Bikotea oso eskertuta agertu da euskal publikok eman dion erantzunagatik. “Nahi zaituztet eskertu, bihotz-bihotzetik, asko hunkitzen nau halako harrera egiteak”, esan du Pantxoa Carrerek. Peio Ospitalek, bestalde, guztia “molde onean” ospatzea espero duela adierazi du, hunkituta.

1969an lehen kantuak argitaratu zituztenetik 2009ra arte, milaka kantaldi eta 18 argitalpen utzi dituzte Pantxoak eta Peiok. Beren ibilbidean, funtsezko lekua hartu zuten euskal musikagintzaren unibertsoan.

2011n eman zuten orain arteko azken kontzertua, baina, azkenean, 2027an ekingo diote azken dantzari. Hala ere, gaur adierazi dutenez, ez dute baztertzen beste aukera batzuk aztertzea.

