Agotadas las entradas para el último concierto del BEC, Pantxoa eta Peio estudian nuevas opciones
El dúo musical ofrecerá el último recital de su historia el 10 de enero de 2027, en el BEC de Barakalod (Bizkaia), y en pocas horas se han agotado las entradas.
Ya se han agotado las entradas para el último concierto de Pantxoa eta Peio. Los boletos para el concierto de despedida que ofrecerán el 10 de enero de 2027 en el BEC de Barakaldo se han puesto a la venta a las 10:00, y se han agotado en pocas horas.
El dúo, que ha tenido un peso indiscutible en la música vasca, "con la intención de no dejar a nadie fuera", se encuentra planteando nuevas opciones.
La pareja se ha mostrado muy agradecida por la respuesta recibida por parte del público. "Quiero agradeceros, de todo corazón, habernos hecho semejante acogida", ha dicho Pantxoa Carrere. Peio Ospitalea, por su parte, ha expresado, emocionado, su deseo de "celebrar todo esto como se merece".
Desde la publicación de sus primeras canciones en 1969 hasta 2009, Pantxoa y Peio han dejado miles de recitales y 18 publicaciones que, durante su trayectoria, ocuparon un lugar clave en el universo musical vasco.
El último concierto que ofrecieron hasta la fecha fue en 2011, pero finalmente dirán agur en "Azken Dantza", en 2027, aunque, según han señalado hoy, no descartan dar a conocer más opciones.
Tras 25 años de andadura, Gatibu se retira ofreciendo este 13 de diciembre su último concierto ante miles de personas en el BEC. Antes de comenzar el espectáculo, los integrantes del grupo de Gernika han hablado con ETB. Tienen claro que "no hay vuelta atrás", el concierto de hoy es una despedida, y aunque de aquí a un mes "quizá venga la pena", en estos momentos dicen estar "contentos, eufóricos".