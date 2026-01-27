61 actividades culturales diarias, el año pasado en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa
El 40 % de las actividades culturales en la Comunidad Autónoma Vasca fueron en euskera, y otro 40 % de los actos fueron gratuitos, según datos recogidos por la plataforma del Gobierno Vasco Kulturklik.
A lo largo de 2025, fueron programadas en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa 22 425 actividades culturales, un 8,5 % más que en 2024, según el Informe de la Programación Cultural en la CAV 2025. Por tanto, cada día se celebraron en la Comunidad Autónoma Vasca una media de 61 actividades culturales, tal y como reflejan los datos recopilados por el Observatorio Vasco de la Cultura en Kulturklik, web que aglutina la programación cultural de los tres territorios.
El 39,5 % de todas estas actividades (conciertos, teatro, bertsos, charlas, cine y audiovisuales, cuentacuentos, cursos y talleres) se desarrollaron en euskera, y más del 40 % de las actividades de artes en vivo fueron gratuitas. Así queda patente en los datos presentados esta mañana por Ibone Bengoetxea, consejera de Cultura y Política Lingüística y vicelehendakari primera.
Kulturklik contabilizó en 2025 5898 conciertos, 4612 representaciones de teatro y circo, 972 funciones de danza (seis de cada diez, gratuitas), 1063 sesiones de bertsos y 1313 exposiciones
De cara al futuro, Ibone Bengoetxea ha manifestado que en 2026 el área de Cultura contará con un presupuesto de 86,6 millones de euros, un 8,5 % más que en 2024, de cuales 50,5 millones de euros se destinarán “al apoyo directo a artistas y sectores culturales como el audiovisual, la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas”.
