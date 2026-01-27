2025eko datuak
61 kultur jarduera izan ziren iaz eguneko, Araba, Bizkai eta Gipuzkoan

Kulturklik Eusko Jaurlaritzaren plataformak jasotako datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko kultur ekitaldien % 40 euskaraz izan ziren 2025ean, eta beste horrenbeste doakoak.
Iazko Bizkaiko Bertsolari Txapelketaren saio bat
EITB

2025ean, 22.425 jarduera kultural programatu ziren Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, 2025eko Programazio Kulturalari buruzko Txostenaren arabera, 2024an baino % 8,5 gehiago. Euskal Autonomia Erkidegoan, 61 jarduera kultural izan ditu ziren, beraz, batez beste, Kulturaren Euskal Behatokiak Kulturklik euskal kultura atari eta agendatik jasotako datuen arabera.

Ekitaldi horien guztien (kontzertuak, antzerkia, bertsolaritza, hitzaldiak,, zinema eta ikus-entzunezkoak, ipuin-kontalariak, ikastaroak eta tailerrak), % 39,5 euskaraz egin ziren, eta beste horrenbeste,  % 40 baino gehiago doakoak izan ziren, Ibone Bengoetxea Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu eta lehendakariorde lehenak aurkeztu dituen datuen arabera.

Ekitaldien artean, 2025ean 5.898 kontzertu, antzerki eta zirkuko 4.612 emanaldi, 972 dantza emanaldi (hamarretik ia sei doakoak), 1.063 bertso-saio, eta 1.313 erakusketa zenbat zituen Kulturklik webguneak Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan.

Ibone Bengoetxea sailburuak agerraldian esan duenez, etorkizunari begira, Eusko Jaurlaritzak apustu egiten du kulturaren arloko hazkundea (+% 8,5 ekitaldi gehiago, 2024arekin alderatuta; +% 20, 2023arekin alderatuta) “sendotzeko eta proiektatzeko”, Kulturaren arloak 86,6 milioi euroko aurrekontua izango du 2026rako, iaz baino % 8,5 gehiago, “eta horietatik 50,5 milioi euro artistei eta sektore kulturalei zuzeneko laguntza emateko erabiliko dira”.

 

Eusko Jaurlaritza Kultura

"Linguae Vasconum Primitiae" euskaraz inprimatu zen lehen liburuak azken eguna du Euskal Herrian

Bernat Etxeparek 1545ean idatzitako lana, euskaraz argitaratu zen lehen liburua, Bordelen izan da ikusgai. Frantziako Liburutegi Nazionalak du liburuaren kopia bakarra, eta azken hiru hilabeteetan Baionako Euskal Museoan izan da ikusgai. Hainbat erakundek eta hautetsik bertan uzteko eskatu badute ere, Parisko liburutegira itzuliko da, hiru urtez ilunpean gordeta edukitzeko.

azken kontzertua Donostiako Victoria Eugenia antzokian. último concierto en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia
Errobik azken kontzertua eman du Donostiako Victoria Eugenia Antzokian

Anje Duhalde eta Mixel Ducau buru dituen talde lapurtar historikoak bere azken zuzenekoa eskaini du Donostiako Victoria Eugenia Antzokian. Errobi taldea euskal rock progresiboaren aitzindari bihurtu zen 70eko hamarkadan. Iaz hasi zuten Errobiren 50. urteurrena ospatzeko agur-bira, eta arrakasta handia izan dute Euskal Herriko hainbat herritan. Astearte honetan, abenduaren 30ean, amaituko dute ibilbide oparo hori, sarrera guztiak agortu dituen kontzertu batekin. 

