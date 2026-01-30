El festival musical Bilbao BBK Live celebrará en febrero el ciclo de cine 2030 Bai!, organizado en colaboración con la BBK, la Dirección de Innovación Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco y el Zinemaldia de San Sebastián.

Las proyecciones tendrán lugar en la Sala BBK de Bilbao, y se ofrecerán cuatro películas: 'Maspalomas' (5 de febrero, en euskera con subtítulos en castellano), 'La voz de Hind Rajab' (10 de febrero, en castellano), 'Yo Capitán' (19 de febrero, en castellano) y 'Belén' (26 de febrero, en castellano).

La entrada a las proyecciones será gratuita, pero hay que hacer reserva previa en la web bilbaobbklive.com hasta completar aforo. Las proyecciones comenzarán a las 19:00 horas, y después de cada una de ellas habrá un coloquio.