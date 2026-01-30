CICLO

El festival Bilbao BBK Live propone cine en febrero

El ciclo 2030 Bai! ofrecerá proyecciones de las películas "Maspalomas", "La voz de Hind Rajab", "Yo capitán", y "Belén" en la Sala BBK de Bilbao, con entrada gratuita y coloquios al finalizar las proyecciones.

"Maspalomas" abrirá el ciclo el 5 de febrero
Euskaraz irakurri: Bilbao BBK Live jaialdiak zinema proposatuko du otsailean
author image

EITB

Última actualización

El festival musical Bilbao BBK Live celebrará en febrero el ciclo de cine 2030 Bai!, organizado en colaboración con la BBK, la Dirección de Innovación Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco y el Zinemaldia de San Sebastián.

Las proyecciones tendrán lugar en la Sala BBK de Bilbao, y se ofrecerán cuatro películas: 'Maspalomas' (5 de febrero, en euskera con subtítulos en castellano), 'La voz de Hind Rajab' (10 de febrero, en castellano), 'Yo Capitán' (19 de febrero, en castellano) y 'Belén' (26 de febrero, en castellano).

La entrada a las proyecciones será gratuita, pero hay que hacer reserva previa en la web bilbaobbklive.com hasta completar aforo. Las proyecciones comenzarán a las 19:00 horas, y después de cada una de ellas habrá un coloquio.

Robbie Williams y Lily Allen protagonizan el primer avance del 20 aniversario del Bilbao BBK Live
Bilbao BBK Live 2026 Bilbao Cultura

