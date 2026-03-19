El Palacio Euskalduna de Bilbao alcanza un récord de ingresos con más de 8,8 millones recaudados durante 2025
El Palacio Euskalduna de Bilbao ha batido su récord de ingresos con más de 8 800 000 euros recaudados en 2025, un año en el que acogió 731 eventos con un 88 % de ocupación y cerca de 400.000 asistentes.
Estos datos han generado un impacto económico estimado de 110 millones de euros en el PIB de Euskadi, según ha reflejado el centro cultural bilbaíno en una nota.
De los 731 eventos que han tenido lugar en el Palacio de Congresos y de la Música, 346 correspondieron a la actividad cultural y 385 al ámbito de congresos profesionales (MICE), que ha generado el 43 % de los ingresos totales, destacando que el 31 % de esta facturación procede de eventos de carácter internacional.
Por su parte, el sector cultural ha aumentado sus ingresos en un 12 % respecto al ejercicio anterior, tras haber consolidado una estrategia para reforzar la producción local (el Palacio desarrolló 38 producciones propias).
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