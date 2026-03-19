Kongresu eta Musika Jauregia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bilboko Euskalduna Jauregiak 8,8 milioi baino gehiagoko diru-sarrerak lortu ditu 2025ean

Iaz egindako 731 ekitaldietatik, 346 kultura arlokoak izan ziren, eta 385, kongresu profesionalak. Kongresuen fakturazioaren % 31 nazioarteko ekitaldietatik dator.

Palacio Euskalduna Jauregia. Daniel Rodríguez Fuentes.
Bilboko Euskalduna Jauregiko artxiboaren irudia. Argazkia: Daniel Rodriguez Fuentes
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Euskalduna Jauregiak bere diru-sarreren errekorra hautsi du, 2025ean 88.000 euro baino gehiago bildu baitzituen. Urte horretan 731 ekitaldi hartu zituen, % 88ko okupazioarekin eta 400.000 bat parte-hartzailerekin.

Datu horiek 110 milioi euroko inpaktu ekonomikoa eragin dute Euskadiko BPGan, Euskalduna Jauregiak ohar batean azaldu duenez.

Kongresu eta Musika Jauregian izan diren 731 ekitaldietatik , 346 kultura arlokoak izan ziren, eta 385, kongresu profesionalak (MICE). Esparru horretako ekitaldiak guztizko diru-sarreren % 43 sortu du, eta nabarmentzekoa da fakturazio horren % 31 nazioarteko ekitaldietatik datorrela.

Bestalde, kultura-sektorearen diru-sarrerak % 12 igo dira aurreko ekitaldiarekin alderatuta, tokiko ekoizpena indartzeko estrategia finkatu ondoren. Izan ere, Jauregiak 38 ekoizpen propio garatu zituen.

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X