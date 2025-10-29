ARTE

Azkuna Zentroa presenta la exposición de Marisa González "Un modo de hacer generativo"

Un modo de hacer generativo (Egikera sortzaile bat) Marisa Gonzalez artistaren erakusketa Azkuna Zentroan
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Egikera sortzaile bat" Marisa Gonzalezen erakusketa, Azkuna Zentroan

Última actualización

Esta exposición antológica del artista bilbaíno ha estado expuesta en el Centro Nacional de Arte Reina Sofía y ahora llega a Bilbao

Arte

