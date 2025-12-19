Bizkaiko Bertsolari Txapelketa, en directo

Aitor Bizkarra, Aitor Etxebarriazarraga, Gorka Pagonabarraga, Jone Uria, Oihana Bartra, Onintza Enbeita, Txaber Altube y Xabat Galletebeitia se medirán el sábado, 20 de diciembre, en el polideportivo La Casilla de Bilbao. La profesora de bertsos Arantza Plaza será la encargada de colocar la txapela a la o el mejor bertsolari de la jornada.