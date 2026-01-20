En proceso de financiación
Elena y Telmo Irureta protagonizarán una película sobre la restauradora de eccehomo de Borja

La productora vasca Bixagu y la malagueña La Cochera trabajan en la película "Cecilia. La historia del Ecce Homo de Borja", “una mirada íntima y emotiva” sobre Cecilia Giménez, autora de bienintecionada pero fallida restauración de un fresco en la iglesia de Borja, Zaragoza.
La actriz zumaiarra Elena Irureta encabezará junto a su sobrino, Telmo Irureta, el reparto del largometraje de ficción Cecilia. La historia del Ecce Homo de Borja, producido por la productora vasca Bixagu Entertainment y La Cochera Producciones Audiovisuales.

La película se centra “en la figura de Cecilia Giménez y en la historia humana que se esconde tras el célebre fresco del Ecce Homo de Borja (Zaragoza)”. La octogenaria mujer se afanó en 2012, con buena intención pero resultado fallido, en restaurar un fresco de Jesucristo, realizado por el pintor del siglo XIX Elías García Martínez, y la intervención causói un gran revuelo.

Escrita por Luken Hidalgo, Cecilia. La historia del Ecce Homo de Borja será el primer largometraje de Luis Belda como director, que ha mostrado su intención de “ofrecer una mirada íntima y empática sobre la mujer detrás del fenómeno mediático, alejándose de la caricatura para explorar una dimensión más personal y emocional”.

El guion ya está finalizado y el largometraje se encuentra actualmente en fase de financiación, sin haber iniciado aún la producción. Elena y Telmo Irureta interpretan a madre e hijo.

Tras el fallecimiento de Cecilia Giménez el pasado 29 de diciembre a los 94 años, la familia y el equipo de producción han mostrado su voluntad de “continuar con el proyecto como una forma de honrar su memoria, manteniendo el cuidado y el respeto que han guiado su desarrollo desde el inicio”.

