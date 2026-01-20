Elena eta Telmo Irureta Borjako eccehomoa zaharberritu zuen emakumeari buruzko filmaren protagonistak izango dira
Bixagu euskal ekoiztetxea eta La Cochera malagarra “Cecilia. La historia del Ecce Homo de Borja” pelikulan lanean ari dira, Cecilia Gimenez Borja Zaragozako herriko elizan fresko bat asmo onez baina ahalmen urriz zaharberritu zuen emakumearen gaineko “begirada intimo eta hunkigarri” batean.
Elena Irureta zumaiar aktorea Cecilia. La historia del Ecce Homo de Borja fikziozko filmaren protagonista izango da Telmo ilobarekin batera, Bixagu Entertainment eta La Cochera Producciones Audiovisuales etxeak ekoizten ari diren proiektu batean.
Pelikularen ardatza “Cecilia Gimenez zena eta Borjako eccehomoaren atzean ezkutatzen den giza istorioa” izango dira. 2012an, adineko emakumeak bere gain hartu zuen, asmo onez baina emaitza txarrez, Elias Garcia Martinez XIX. mendeko pintoreak egindako Jesusen fresko bat zaharberritzeko ardura, eta emaitzak hautsak harrotu zituen han eta hemen.
Luken Hidalgok idatzi du Cecilia. La historia del Ecce Homo de Borja, eta Luis Beldak zuzenduko duen lehen film luzea izango da. Beldaren asmoa da “hedabideetako eta sareetako zalapartaren atzean zegoen emakumearen gaineko begirada intimo eta enpatikoa eskaintzea, karikaturatik aldendu eta alderdi pertsonal eta emozionalena jorratzeko”.
Gidoia bukatuta dago dagoeneko, eta finantzazio bila ari dira orain proiektuaren arduradunak. Elena eta Telmo Irureta ama-semeak izango dira pantailan.
Cecilia Gimenez joan den abenduaren 29an zendu zen, 94 urte zituela, eta haren familiak eta filmeko lantaldeak proiektuarekin aurrera jarraitzea erabaki dute, “haren memoria omentzeko, kontu eta errespetu handiz”.
"Benetako istorioak", Fipadoc Biarrizko jaialdian
Bederatzi egunean, 150 film ikusteko aukera izango da Lapurdiko udalerrian. Espainiako eta Portugalgo lanei garrantzi berezia eman diete egitarauan, eta hainbat euskal ekoizpen izango dira, hala nola Idi film laburra eta Akelarre plaza taldearen inguruko dokumentala.
Gautu zen derrepentean Errenteriako Kapitanenea kalean
Jantzien Museoak zinemarekiko zerikusi erabatekoa duen aldi baterako erakusketa estreinatu du Errenterian. Lehenbizikoa! Hainbeste urte pasa eta gero!
Euskal zinemak garai eztia bizi du: zeintzuk dira arrakastaren gakoak?
Azken Goya sarietan 47 izendapen lortu dituzte euskal ekoizpenek. Hala ere, arrakasta hau ez da soilik azken urte honetako kontua. Duela urte batzutatik hona, ekoizpenak ugaritu egin dira eta aretoetan zein sariketetan emaitza onak lortzen ari dira.
Zinemasteak hamar euskal pelikula eskainiko ditu Gasteizko bere egoitza berrian
Euskal zinemaren jaialdiak hamar film proiektatuko ditu urtarrilaren 23tik 30era Vital Fundazioak Posta kalean duen espazio berrian. Amaiera gala eta sari banaketa hilaren 31n egingo dute, Europa jauregian.
Susana Abaitua: "Zoro moduan oihuka aritu naiz etxean, poz aparretan"
Susana Abaitua aktorea Emakumezko Aktore Protagonista Onenaren Goya sarirako izendatu dute, Un fantasma en la batalla filmean egindako lanagatik, eta albistea "nahiko sorpresaz" jaso duela esan du. Hala ere, ez du poza ezkutatzen, eta nabarmendu du, izendatu izan ez balute ere, horrek ez liokeela baliorik kenduko bere aktore lanari, "izendatuak izan ez diren beste kide batzuen lana bezala".
Alauda Ruiz de Azuak, "Los domingos" filmaren zuzendariak, Goya sarietarako 13 izendapenak ospatu ditu
Alauda Ruiz de Azua Los domingos filmeko zuzendari bizkaitarrak Goya sarietarako jaso duen babesa ospatu du astearte honetan. Izendapen horiek hunkitu egin dutela dio, bere lan ingurunea asko zaintzen duelako, "nire aliatuak direla sentitzen dut beti".
Jose Mari Goenaga: "Pelikularen bizialdia luzatzea, izendapen eta sarien bitartez, oso garrantzitsua da"
Jose Mari Goenaga, Maspalomas filmaren zuzendarietako bat, oso pozik agertu da Goya sarietan 9 izendapen jaso berritan. Bereziki poztu du Kandido Uranga aktore-taldeko aktore onenaren sarirako izendatuta egoteak. Sariek eta izendapenek pelikularen bizialdia luzatzen dutela uste du, eta horrek promoziorako duen garrantzia azpimarratu du.
"Los domingos" eta "Maspalomas" izendatu dituzte Goya sarietako film onena izateko
47 euskal profesional eta film izendatu dituzte Goya sarietarako. EITBren parte hartzea duten hiru filmek 13 izendapen jaso dituzte. Gala Bartzelonan izango da, datorren otsailaren 28an.
"One Battle After Another" eta "Adolescence" nagusi, Urrezko Globoetan
Paul Thomas Anderson zuzendariaren filmak bete egin ditu aurreikuspenak; bederatzi izendapen zituen, eta lau sari jaso ditu. Serieen artean Adolescence izan da sarituena, lau bereganatuta.