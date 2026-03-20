Fallece Chuck Norris

Chuck Norris, maestro de artes marciales y estrella del cine de acción durante varias décadas, ha fallecido a los 86 años. Así lo ha confirmado la familia del actor estadounidense en un comunicado en el que no ha revelado las causas de su muerte.

"Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien preferimos mantener las circunstancias en privado, sepan que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz", han informado en una nota publicada en la página oficial de facebook del actor. En el comunicado han ensalzado la figura de Norris tanto en la gran pantalla como en su ámbito familiar.

Nacido el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma, la carrera como actor de Chuck Norris está íntimamente ligada a su trayectoria en las artes marciales. Tras alistarse en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue destinado a Corea, donde comenzó a formarse en artes marciales. Cuando regresó a su país, abrió su propia academia y se proclamó campeón mundial de kárate de peso medio, hazaña decisiva para que Bruce Lee reparara en él y lo fichara para el reparto de El furor del dragón.

Norris se hizo famoso sobre todo con papeles de acción en películas como Furia silenciosa (1982), McQuade, lobo solitario (1983), Desaparecido en combate (1984), Invasión USA (1985) y Delta Force (1986). Ya en la década de los 90, encontró una segunda gran vida en televisión con Walker Texas Ranger.