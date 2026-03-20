Óbito
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Fallece Chuck Norris

La carrera como actor de Chuck Norris está íntimamente ligada a su trayectoria en las artes marciales. Ya en la década de los 90, encontró una segunda gran vida en televisión con Walker Texas Ranger.

Muere Chuck Norris, leyenda del cine de acción, a los 86 años CONTACTO 20/3/2026
Imagen de archivo de Chuck Norri. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Chuck Norris hil da
author image

EITB

Última actualización

Chuck Norris, maestro de artes marciales y estrella del cine de acción durante varias décadas, ha fallecido a los 86 años. Así lo ha confirmado la familia del actor estadounidense en un comunicado en el que no ha revelado las causas de su muerte.

"Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien preferimos mantener las circunstancias en privado, sepan que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz", han informado en una nota publicada en la página oficial de facebook del actor. En el comunicado han ensalzado la figura de Norris tanto en la gran pantalla como en su ámbito familiar.

Nacido el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma, la carrera como actor de Chuck Norris está íntimamente ligada a su trayectoria en las artes marciales. Tras alistarse en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue destinado a Corea, donde comenzó a formarse en artes marciales. Cuando regresó a su país, abrió su propia academia y se proclamó campeón mundial de kárate de peso medio, hazaña decisiva para que Bruce Lee reparara en él y lo fichara para el reparto de El furor del dragón.

Norris se hizo famoso sobre todo con papeles de acción en películas como Furia silenciosa (1982), McQuade, lobo solitario (1983), Desaparecido en combate (1984), Invasión USA (1985) y Delta Force (1986). Ya en la década de los 90, encontró una segunda gran vida en televisión con Walker Texas Ranger.

 

Estados Unidos Cine

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La serie "Argi gorriak" se estrenará el 20 de marzo en la plataforma Primeran

La ácida comedia protagonizada por Itziar Ituño contiene ocho episodios de media hora. El 18 de marzo, se celebrará un preestreno de los tres primeros capítulos en el Kursaal de San Sebastián.  La serie, creada por Alex Merino, Alejandra Arróspide y Alberto Gastesi, ha sido dirigida por el propio Gastesi, y el reparto está compuesto por Iñigo Gastesi, Yangxi Chen, Iñigo Rodríguez, Klara Badiola, Miren Gaztañaga, Sara Cozar, Ziyi Yang, Guiomar Puerta, Aitor Beltrán y Jon Lukas Puertas. Itziar Ituño es Elena Mugika, una actriz de doblaje que ha dejado atrás sus años más vibrantes y vive sumida en la rutina, hasta que su exmarido regresa de forma inesperada, incapacitado por un ictus y envuelto en una peligrosa amenaza de muerte.

Cargar más
Publicidad
X