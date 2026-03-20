"CARNE Y ARENA"
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Iñárritu: "Aquí yo le doy la cámara al espectador y cada quien vive una experiencia distinta"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Iñarritu: "Kamera ikusleari ematen diot eta bakoitzak esperientzia ezberdina bizi du"
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EITB

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El cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu, presenta en el plató 5 de la sede de EITB en Bilbao la instalación “Carne y arena”. El director nos explica las sensaciones y vivencias que se crean en este espacio.

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