Iñárritu: "Aquí yo le doy la cámara al espectador y cada quien vive una experiencia distinta"
El cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu, presenta en el plató 5 de la sede de EITB en Bilbao la instalación “Carne y arena”. El director nos explica las sensaciones y vivencias que se crean en este espacio.
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En la instalación inmersiva “Carne y arena”, dispuesta en la sede de EITB hasta el 20 de junio, el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu empuja a el o la visitante a meterse en los zapatos del otro, a acompañar por un momento a las y los nadie y transitar la linde entre lo real y lo ficticio, entre la carne y el píxel, entre la arena y el vacío y entre la humanidad y la barbarie.
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Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
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La convulsa situación geopolítica y humana en el mundo no ocupó el centro en una ágil gala de los Óscar presentada por Conan O'Brien, más allá de la explicita reivindicación contra la guerra y a favor de la libertad de Palestina del actor español Javier Bardem.
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