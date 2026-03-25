Stephen Colbert escribirá una nueva película de 'El señor de los anillos', basada en el primer libro

Mientras los fans esperan el estreno de La caza de Gollum, prevista para el 17 de diciembre de 2027 y dirigida y protagonizada por Andy Serkis, un nuevo proyecto acaba de sumarse al calendario cinematográfico inspirado en la obra de J. R. R. Tolkien.

Según ha informado Deadline, el actor, guionista y presentador Stephen Colbert ha anunciado que escribirá una nueva película ambientada en la saga. El filme llevará por título provisional The Lord of the Rings: Shadow of the Past ("El Señor de los Anillos: La sombra del pasado") y contará también con la participación de su hijo Peter McGee y de Philippa Boyens, una de las responsables de las trilogías dirigidas por Peter Jackson.

La película se inspirará en los primeros capítulos de La comunidad del anillo, concretamente aquellos que no fueron incluidos en la adaptación cinematográfica de 2001. Colbert ha explicado que su interés surgió al releer repetidamente los pasajes comprendidos entre “Tres es compañía” y “Niebla en la Quebrada de los Túmulos”.

En la obra de Tolkien, el capítulo “Niebla en la Quebrada de los Túmulos” muestra a Frodo Bolsón y sus compañeros en una etapa temprana de su viaje, tras conocer a Tom Bombadil, que no salió en las películas de Jackson. Allí quedan atrapados por una entidad maligna hasta ser rescatados por el misterioso personaje.

Sin embargo, la película no se limitará a adaptar este episodio. La sinopsis oficial revela un enfoque más ambicioso: la historia se sitúa catorce años después de la marcha de Frodo, cuando Sam, Merry y Pippin emprenden un viaje para revivir sus primeros pasos. Paralelamente, Elanor, hija de Sam, descubre un secreto oculto que podría cambiar la percepción sobre la Guerra del Anillo.