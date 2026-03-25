Stephen Colbertek 'Eraztunen jauna' sagako film berri bat idatziko du, lehen liburuan oinarrituta

Film berria, 'Eraztunaren Elkartea' liburuko lehen kapituluetan oinarrituko da, Peter Jacksonen zinema-egokitzapenean sartu ez ziren kapituluetan, hain zuzen ere.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

J. R. R. Tolkienen jarraitzaileak The Hunt of Gollum filmaren estreinaldiaren zain dauden bitartean (2027ko abenduaren 17rako aurreikusita dago), proiektu berri bat gehitu zaio idazte hegoafrikarraren obran inspiratutako pelikulen egutegiari.

Deadlinek jakinarazi duenez, Stephen Colbert aktore, gidoilari eta aurkezleak sagan girotutako film berri bat idatziko du. Filmak The Lord of the Rings: Shadow of the Past  ("Eraztunen Jauna: Iraganaren itzala") behin-behineko izenburua izango du, eta Peter McGee semeak eta Philippa Boyensek ere parte hartuko dute.

Film berria obraren lehen kapituluetan oinarrituko da, 2001eko egokitzapenean sartu ez zirenetan, hain zuzen ere.

Stephen Colbertek adierazi duenez, film berrian Frodo Zorrozabal eta bere lagunak azaltzen dira, Tom Bombadil (ez zen Jacksonen pelikuletan agertu) ezagutu ondoren. Han, izaki gaizto baten ondorioz, harrapatuta geratzen dira, Bombadil pertsonaia misteriotsuak erreskatatu arte.

Sinopsi ofizialak ikuspegi anbiziotsuago bat erakusten du: istorioa Frodo alde egin eta hamalau urtera kokatzen da, Sam, Merry eta Pippin jatorrizko abenturaren lehen urratsak berpizteko bidaia egiten ari direnean. Aldi berean, Elanorrek, Samen alabak, ezkutuko sekretu bat aurkitzen du, Eraztunaren Gerrari buruzko pertzepzioa alda dezakeena.

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
