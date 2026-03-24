Martxoak 3 Elkartea premiará a Paul Laverty en la Semana de Cine Obrero
Martxoak 3 Elkartea ha organizado en Vitoria-Gasteiz la Semana del Cine Obrero, que se celebrará entre los días 13 y 16 de abril en la sala Arkabia, y contará con la colaboración del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián y LAN, Festival de Temática Obrera de Bilbao.
En la gala de clausura del festival, se premiará al guionista escocés Paul Laverty “por su trayectoria en defensa de la clase obrera en el cine”. Laverty, escritor de la mayoría de las películas de Ken Loach y colaborador también de Iciar Bollain, participará en un coloquio antes de recibir el premio, la pondrá fin al acto una de sus películas más icónicas, “El Viejo Roble”.
Durante los cuatro días del festival, se ofrecerán al público de forma gratuita (con previa recogida de invitación) distintas películas sobre temática obrera del panorama internacional y del cine vasco más actual, con la participación de directoras relevantes como Estibaliz Urresola o Irati Gorostidi.
La Semana arrancará el 13 de abril con la proyección de Made in EU (Stephan Komandarev, 2025) a la que seguirá un coloquio sobre la explotación de las mujeres trabajadoras en las periferias de la Unión Europea; el martes, 14 de abril, se verán los documentales Disonancia (Raquel Larrosa) y Room without a view (Roser Corella).
El miércoles 15 de abril Arkabia acogerá dos sesiones. En la primera, Irati Gorostidi presentará Contadores, y Estibaliz Urresola hará lo propio con Cuerdas. En la segunda sesión, se proyectará Inor Ez, el corto de ficción producido por Martxoak 3 Elkartea para el 50º aniversario de la masacre del 3 de marzo de 1976. Le seguirá La batalla de Euskalduna, de Iñaki Cortazar e Iñaki Markiegi (1985), una película restaurada por LAN, Festival de Temática Obrera, en 2025.
El jueves, 16 de abril, la cineasta y periodista Bertha Gaztelumendi conversará con Paul Laverty, representantes de la Asociación Víctimas 3 de Marzo – Martxoak 3 Elkartea entregarán a Paul Laverty el premio a su trayectoria y se proyectará El Viejo Roble.
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