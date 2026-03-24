8-16 mayo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El festival Fant premiará al director Eugenio Mira

El festival de cine fantástico y de terror de Bilbao, que celebrará su 32ª edición entre el 8 y el 16 de mayo, proyectará 19 cortometrajes en su Sección Oficial, diez de ellos producciones vascas.

'Erreka zoko hortan' film laburra (2025, Ekaitz Bertiz) Fant jaialdian proiektatuko dute.
El cortometraje "Erreka zoko hortan" competirá en la Sección Oficial
Euskaraz irakurri: Fant zinema jaialdiak Eugenio Mira zuzendaria sarituko du
author image

EITB

Última actualización

El director, músico y escritor alicantino Eugenio Mira recibirá el premio 'Estrella del Fantástico', principal galardón del evento, en la 32ª edición del Festival de Cine Fantástico de Bilbao FANT, que se celebrará del 8 al 16 de mayo.

El festival, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, ha desvelado además los cortometrajes seleccionados para esta edición: 10 en la sesión dedicada a cortos vascos y 9 en la internacional dentro de la Sección Oficial, junto a otros 10 cortometrajes en la Sección Panorama Fantástico en Corto, según han informado en una nota.

Los nueve trabajos internacionales serán 'Bath Bomb' (2024, Colin G Cooper), 'The Call' (2025, Kiko Prada), 'Cara de cona' (2026, Guillermo de Oliveira), 'La dernière neige' (2025, Bouquet-populus Rodolphe), 'Hyena' (2025, Altay Ulan Yang), 'Pobre Marciano' (2025, Alex Rey), 'Lo que te falta' (2025, Sara Bermejo), 'Tinieblas' (2025, Raul Cerezo eta Carlos Moriana) y 'Unclean ' (2024, Simon Chouinard).

Los cortometrajes vascos a concurso serán 'El agujero' (2025, Daniel Gomez Mugica), 'Arditurri' (2025, Oihan Gastesi y Ander Arrieta), 'Aziza y el último hombre bueno' (2025, David Ontoria), 'Azpian' (2025, Danel Garay y Laura Barquin), 'El cuerpo de Cristo' (2025, Bea Lema), 'Erreka zoko hortan' (2025, Ekaitz Bertiz), 'Glory Hole' (2025, Andoni Fernandez), 'Hariaren amaiera / Al final del hilo' (2025, Aitor Molina), 'Última salida' (2025, Egoitz Diaz Ibargoitia) y 'Zezena eta umea' (2025, Igor Garcia Piñas).

Además de Mira, el festival también premiará a la compositora bilbaína Aránzazu Calleja, FANT de Honor de esta edición.

La compositora Aranzazu Calleja recibirá el premio honorífico del festival de cine FANT
Batman, símbolo del festival de cine FANT
Fant Bilbao Cine

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X