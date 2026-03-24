El director, músico y escritor alicantino Eugenio Mira recibirá el premio 'Estrella del Fantástico', principal galardón del evento, en la 32ª edición del Festival de Cine Fantástico de Bilbao FANT, que se celebrará del 8 al 16 de mayo.



El festival, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, ha desvelado además los cortometrajes seleccionados para esta edición: 10 en la sesión dedicada a cortos vascos y 9 en la internacional dentro de la Sección Oficial, junto a otros 10 cortometrajes en la Sección Panorama Fantástico en Corto, según han informado en una nota.

Los nueve trabajos internacionales serán 'Bath Bomb' (2024, Colin G Cooper), 'The Call' (2025, Kiko Prada), 'Cara de cona' (2026, Guillermo de Oliveira), 'La dernière neige' (2025, Bouquet-populus Rodolphe), 'Hyena' (2025, Altay Ulan Yang), 'Pobre Marciano' (2025, Alex Rey), 'Lo que te falta' (2025, Sara Bermejo), 'Tinieblas' (2025, Raul Cerezo eta Carlos Moriana) y 'Unclean ' (2024, Simon Chouinard).



Los cortometrajes vascos a concurso serán 'El agujero' (2025, Daniel Gomez Mugica), 'Arditurri' (2025, Oihan Gastesi y Ander Arrieta), 'Aziza y el último hombre bueno' (2025, David Ontoria), 'Azpian' (2025, Danel Garay y Laura Barquin), 'El cuerpo de Cristo' (2025, Bea Lema), 'Erreka zoko hortan' (2025, Ekaitz Bertiz), 'Glory Hole' (2025, Andoni Fernandez), 'Hariaren amaiera / Al final del hilo' (2025, Aitor Molina), 'Última salida' (2025, Egoitz Diaz Ibargoitia) y 'Zezena eta umea' (2025, Igor Garcia Piñas).



Además de Mira, el festival también premiará a la compositora bilbaína Aránzazu Calleja, FANT de Honor de esta edición.